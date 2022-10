Subastarán la pelota con la que Diego Maradona convirtió los dos goles ante Inglaterra en el Mundial 86





13/10/2022 - 17:22:58

Infobae.- 2022 se convirtió en uno de los años en donde las subastas deportivas no paran de romper récords. Después de los 9.2 millones de dólares que se abonaron por la camiseta que utilizó Diego Maradona ante Inglaterra en el Mundial de 1986 en mayo, y los 10,1 que desembolsaron en septiembre por la que llevó Michael Jordan en el primero de los seis partidos de las finales de 1998, un nuevo artículo promete ubicarse dentro del top de los más costosos de la historia. Se trata del balón con el que el legendario futbolista argentino marcó los dos goles más recordados de la historia de los Mundiales: la Mano de Dios y el Gol del Siglo. Así lo confirmó la casa de subastas Graham Budd Auctions a través de su página web e informó que el evento se llevará a cabo el próximo 16 de noviembre. “Este balón es parte de la historia del fútbol internacional, parece el momento adecuado para compartirlo con el mundo”, aseguró el ex árbitro tunecino Ali Bin Nasser, propietario de la reliquia en cuestión. “En México ‘86 estuve entre los 42 árbitros del torneo. Los árbitros africanos no tuvieron las mismas oportunidades que los de Europa, por lo que que la FIFA me dijera que fui elegido porque estaba entre los mejores del mundo fue un gran honor y un hito en mi carrera”, agregó en declaraciones publicadas en la página oficial de la casa de subastas.

Cabe destacar que, además, Ali Bin Nasser resolvió un misterio oculto desde hacía 36 años ya que hasta hoy nadie sabía quién era el propietario de esta pieza histórica. En diálogo con Infobae en el mes de junio, Andreas Alf, jefe de comunicaciones del Museo de la FIFA, destacaba que “el balón del partido Argentina-Inglaterra de México 1986 no integra la Colección del Museo de la FIFA”, mientras que el juez asistente de aquel partido, el costarricense Berny Ulloa, le aseguró al periodista Andrés Burgo que “un funcionario de la FIFA se la llevó”. La pelota, que para ese Mundial se denominó “Azteca” y fue la primera que hacía alusión a la cultura del país anfitrión en su diseño, tendrá un valor estimado de entre 2,8 millones de dólares y 3,5 millones. En lo que respecta al contexto, el balón se utilizó para marcar dos de los goles más famosos de la historia de los Mundiales durante los cuartos de final de esa edición. Aquel día Maradona convirtió un polémico gol con la mano por encima de la cabeza del arquero y otro en el que eludió hasta a cinco rivales ingleses antes de definir tras dejar tirado por el césped a Peter Shilton. “2022 ha sido un año increíble en el mercado de recuerdos deportivos con récords batidos en tres ocasiones. Es un momento emocionante en el mercado y nos preguntamos si este famoso balón también batirá récords”, comentó el subastador Graham Budd y agregó: “Con la historia que rodea a la pelota, esperamos que este lote sea muy popular cuando salga a subasta”. En la misma jornada también se llevarán a cabo otras licitaciones de artículos deportivos como la camiseta que utilizó el árbitro en cuestión en los cuartos de final y otra firmada por Maradona, a quien denominó “su eterno amigo”. Los fanáticos podrán seguir en vivo ésta subasta el próximo 16 de noviembre a través de la página web www.grahambuddauctions.co.uk, mismo sitio al que podrán ingresar los posibles compradores, quienes podrán registrarse y ofertar a partir del 28 de octubre.