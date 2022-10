Arias insiste en convocatoria a una cumbre para definir censo y modificar la Constitución







El alcalde Iván Arias afirmó este jueves que su propuesta de convocar a una cumbre nacional, para definir la fecha del censo, también será un momento para analizar los cambios que serán generados por la consulta en la representación parlamentaria y distribución de recursos económicos y para ello, dijo, urge realizar cambios a la Constitución Política del Estado (CPE).

“La primera consecuencia del censo es aumentar diputados, un departamento va a tener más diputados y otro menos, al que le quites va a generar tensión, va a generar rebelión, entonces ¿qué tenemos que hacer? Abrir la Constitución, tenemos una Constitución mal redactada que no sé a quién se le ocurrió poner 130 diputados como si Bolivia se iba a mantener en 10 millones de habitantes”, sostuvo Arias a los periodistas.



Afirmó que la realización del censo tendrá consecuencias para las regiones y municipios, y demandará un acuerdo nacional. “Hay que abrir la Constitución con un gran acuerdo político para que se establezca que cada 20 años se ajustará los números de diputados según las necesidades del país y según la proporcionalidad, ese consenso tiene que ser parte de esta cumbre”, explicó.



Al margen de establecer cambios en la Carta Magna en torno a la asignación de diputaciones, otro tema que debe ser atendido en esta cumbre propuesta por el alcalde Arias es el de la distribución de recursos provenientes de la coparticipación tributaria y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH). Arias planteó la ejecución de proyectos mancomunados en el marco de un fondo de compensación a aquellas regiones que se ven afectadas en este rubro.



“La cumbre no solo será para la fecha del censo, sino cómo vamos a distribuir los recursos de coparticipación y qué vamos a hacer con los municipios pequeños que pierden población. ¿Les vamos seguir inyectando plata o vamos a crear un fondo de compensación que obligue a la mancomunización para que se hagan proyectos mancomunados? Ese es el otro tema que tenemos que discutir”, explicó Arias.



Y en relación a la fecha de la realización del censo, el burgomaestre reiteró que es posible hacerlo en 2023, tanto técnica como logísticamente, dado que el 2024 será un año politizado por la cercanía a las elecciones generales y subnacionales.



“Esa cumbre no solo tiene que discutir la fecha, sino que tienen que hacerse acuerdos políticos sobre otros temas que ayuden a que el país transite tranquilamente las elecciones (de 2025). ¿Por qué planteamos nosotros octubre de 2023?, porque todavía está lejos de la elección, si vamos a querer el censo en 2024 se va a híperpolitizar, ahora ya está politizado, en 2024 estará mucho más politizado”, añadió Arias.