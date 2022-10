Publican correo que Angelina Jolie envió a Brad Pitt en medio de divorcio





13/10/2022 - 16:22:01

Un correo electrónico que Angelina Jolie envió a Brad Pitt en medio de su actual batalla por la bodega de vino Chateau Miraval se hizo público. En redes sociales se viralizaron algunas diapositivas que muestran el contenido del mensaje que la actriz escribió en enero de 2021, según confirmó 'Entertainment Tonight' en un documento judicial. La estrella de 'Maléfica' reveló que había escrito el correo electrónico "para no emocionarse" al explicar los motivos de su decisión de vender su parte de la bodega. "Es el lugar al que trajimos a los gemelos a casa y donde nos casamos sobre una placa en memoria de mi madre", escribió Jolie. "Un lugar que contenía la promesa de lo que podría ser y donde pensé que envejecería. Incluso ahora es imposible escribir esto sin llorar. Atesoraré mis recuerdos de lo que fue hace una década". Angelina dijo que la bodega "es también el lugar que marca el principio del fin de nuestra familia y de un negocio centrado en el alcohol" y que había esperado que "de alguna manera se convirtiera en algo que nos mantuviera unidos", pero ahora vio cómo Pitt, "realmente quería que ella se fuera y lo más probable es que esté encantado de recibir este correo electrónico". La actriz de 'Eternals' también dijo que en los cuatro años anteriores fue testigo de "muchos comportamientos desconsiderados" y se sintió excluida de la parte comercial de la bodega, ya que "el dinero se gastaba de una manera que ella no habría aprobado y se tomaban decisiones sobre las que no era consultada". Jolie también escribió que se había "sentido perjudicada por las decisiones que se han tomado y que no muestran ningún interés en compartir el negocio o cambiarlo fundamentalmente en algo que sea más saludable para nuestros hijos". La ganadora de Oscar además recalcó que ya no puede "estar involucrada, pública o privadamente, en un negocio basado en el alcohol, cuando el comportamiento alcohólico dañó tan profundamente a nuestra familia"; y que el "negocio está, por lo tanto, más allá de cualquier cosa de la que pueda formar parte, moralmente y por el bien de nuestra familia". El pasado mes de febrero, Angelina fue demandada por Brad después de que vendiera su parte de la bodega al oligarca ruso Yuri Shefler y su filial del Grupo Stoli, Tenute del Mondo. El protagonista de 'El club de la pelea' afirmó en los documentos judiciales que, aunque Angelina se comprometió a aportar el 40 por ciento de los 28.4 millones de dólares que invirtieron en la bodega, no había realizado ningún trabajo en el proyecto. Dijo que la venta también violaba un "entendimiento mutuo" en su pacto de divorcio de 2019 en el que acordaron no vender su participación en el local sin la aprobación del otro. En septiembre, la antigua empresa de Jolie, Nouvel, demandó a Pitt por 250 millones de dólares, diciendo que "ideó un plan hasta ahora exitoso" para controlar la bodega. Jolie y Pitt son padres de seis hijos: Maddox, de 21 años, Pax, de 18, Zahara, de 17, Shiloh, de 16 y los gemelos Vivienne y Knox, de 14. Las estrellas se casaron en 2014 y se separaron en 2016, han estado enredados en el sistema legal en medio de batallas sobre múltiples asuntos en los últimos seis años.