Piqué va en serio, compró nueva casa para vivir con Clara Chía





13/10/2022 - 16:08:41

Quién.- Gerard Piqué ya no esconde su relación con Clara Chía Martí , y de acuerdo con el paparazzi Jordi Martin, el futbolista está “enamorado de verdad” de ella. Recientemente confirmó que la joven ya convive con los hijos del futbolista y Shakira y presentó imágenes donde la joven de 23 años parece estar junto con Gerard, Milan y Sasha. Desde el pasado mes de agosto, Jordi informó que Piqué y Martí ya viven juntos, en el departamento de él; sin embargo, eso podría cambiar próximamente. De acuerdo con Martin, Gerard Piqué compró una propiedad en la que planea vivir próximamente con Clara Chía. “Esta información a mí me llegó por una persona cercana a Gerard, aún no están viviendo en el nidito de amor, pero él ya lo adquirió”, declaró Martin durante su aparición en el programa ‘De boca en boca’. Según explicó, la residencia habría costado varios millones de euros y está ubicada cerca de la mansión en la que vive la intérprete colombiana. “Es una casa nueva, (que se encuentra) en una zona bastante elitista de Barcelona y cerca de donde vive Shakira”, aseveró. “Les puedo asegurar que la información es real. Gerard ha depositado, no sé si son tres o cuatro millones de euros en esta nueva casa y ahí va a vivir con Clara Chía”, agregó Martin. Jordi Martin también reveló que supuestamente Clara Chía y Gerard Piqué se han dedicado a provocar a Shakira. Según relató el fotógrafo español, Martí estuvo esperando al jugador de fútbol cerca del despacho en el que se reunió con la cantante y su abogada. “El otro día, cuando se reunieron con los abogados, Clara Chía estaba esperando a Gerard Piqué a cien metros del despacho”, contó. “Gerard se dedica a provocar a Shakira continuamente”, declaró Martin además de cuestionar por qué el futbolista no le pidió a Clara que no se presentara en un lugar donde Shakira podría verla. Después de la reveladora entrevista que brindó a Elle España, Shakira no se ha pronunciado nuevamente sobre su ruptura de Piqué. En algunos días ella lanzará su canción ‘Monotonía’, la cual podría abordar el tema.