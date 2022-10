Gobierno convoca a Santa Cruz no ir al paro





13/10/2022 - 13:03:49

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, lamentó este jueves que el Comité Interinstitucional de Santa Cruz hubiera rehuido al diálogo para exponer su propuesta de realizar el Censo en 2023 y convocó al ente cívico a no asumir medidas como el paro indefinido que sólo perjudicará a la población. Alcón recordó que el Ejecutivo accedió a varias de las solicitudes de los representantes del Comité y por ello decidió trasladar de La Paz a Santa Cruz la instalación de la mesa técnica, gestionar la presencia de los representantes de organismos internacionales y que el evento sea trasmitido por los medios de comunicación. Esas fueron parte de las exigencias para asistir al encuentro que hizo el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuellar, quien asumió la vocería del Comité, instancia que también la integra la Gobernación, dirigida por el excívico Luis Fernando Camacho. Pese a que se accedió a estas solicitudes, el rector y el gobernador no acudieron a ese encuentro y como justificativo alegaron que sólo se podría dialogar si el Gobierno abroga el Decreto Supremo 4760 que reprogramó el Censo de Población y Vivienda para el primer semestre de 2024. Para la viceministra ese argumento es solo una más de las “excusas” que ponen estas autoridades para no explicar su propuesta que fue plasmada en solo 2 de las más de 120 páginas que presentaron al Instituto Nacional de Estadística (INE) sin ninguna explicación técnica. “Ellos han rehuido al debate, a la mesa que han pedido”, cuestionó Alcón durante un encuentro con un grupo de periodistas en La Paz. La mesa técnica se instaló el martes en Santa Cruz en cumplimiento del acuerdo asumido en la reunión de socialización que llevó adelante el INE, en Santa Cruz, el 15 de agosto. Como se asumió en el acuerdo firmado en esa ocasión, los representantes de la Asociación de Municipios de Santa Cruz (Amdecruz), de la Federación de Asociaciones Municipales (FAM), el INE, la Asociación de Municipalidad de Bolivia (AMB), y el ministerio de Planificación del Desarrollo, Sergio Cusicanqui, acudieron a la reunión. Pero no lo hicieron el Gobernador de Santa Cruz ni el rector de la universidad. En esa reunión, la directora del Censo de Población y Vivienda, Martha Oviedo, expuso las tareas realizadas para concretar la encuesta nacional, mientras que los representantes del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), Daniel Allende, y del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), Carolina Cavada, argumentaron, por separado, las razones técnicas para no acelerar las tareas de este proceso por alto peligro que representa. Desde la perspectiva de la viceministra, la ausencia de las autoridades demuestra que no han tenido la “capacidad de explicar sus propuestas de suprimir los plazos para realizar el Censo” en 2023. Frente a esa ausencia, Alcón defendió la labor del INE que busca realizar un “Censo de forma responsable” y que permita obtener resultados de “calidad que posibilite definir políticas” de largo alcances. “Queremos que todos los bolivianos sean encuestados y que sean tomados en cuenta”, indicó la viceministra. En ese contexto, la viceministra convocó una vez más a la dirigencia del Comité a “dejar las medidas que perjudiquen a la población”. Dijo que el anunciado paro indefinido, a partir del 22 de octubre, pondrá en riesgo los buenos indicadores que alcanzó el país, con una de las inflaciones interanuales más bajas del mundo, y también la recuperación de indicadores positivos que tuvo Santa Cruz, incluso superando los datos registrados antes de la pandemia del Covid-19. Advirtió que por cada día de paro Santa Cruz pierda cerca de $us 36 millones. Ratificó que el Gobierno nacional insistirá en el diálogo con el fin de superar las diferencias con esta dirigencia.