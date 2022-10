Suscribirse a un auto en lugar de comprarlo, una estrategia innovadora





13/10/2022 - 11:55:37

Infobae.- Entrar al exclusivo mundo de los autos Premium donde reinan históricamente los alemanes de Mercedes-Benz, Audi y BMW es algo que todos quieren aunque pocos pueden. Pero si esa es una misión difícil para una marca europea o incluso americana, mucho más complicado puede resultar para un fabricante chino. De todos modos, la perseverancia por un lado y la calidad de los productos por otro, parecen estar logrando cosas que poco tiempo atrás hubieran parecido imposibles. NIO está decidida a intentarlo, pero no solo en su propio país, sino en la casa de sus rivales, en Europa. Para eso ha generado tres modelos de alto equipamiento y diseño, un sedán y dos SUV, todos ellos 100% eléctricos, que además tienen la cualidad de haber incorporado el sistema de baterías intercambiables y no recargables como cualquier automóvil eléctrico conocido. Con todo ese arsenal de propuestas, desembarcaron sigilosamente en Noruega algunos meses atrás, pero ahora se han lanzado a la “conquista del Viejo Continente”, con un programa muy agresivo, que agrega otra novedad: los NIO no se venderán en Europa, sino que se podrán utilizar exclusivamente bajo el sistema de suscripción. Toda una novedad en el mercado de los automóviles Premuim, aunque no tanto en la costumbre de la gente, que hoy tienen servicios por suscripción que van desde la conexión a internet hasta las plataformas de series y películas como Netflix, Amazon y tantas similares. El pasado 8 de octubre se lanzó el programa en Berlín, que abarcará inicialmente a todo el territorio alemán, aunque luego seguirán por Países Bajos, Dinamarca y Suecia en esta primera etapa, y continuará con un segundo lanzamiento para Luxemburgo, Bélgica, Austria, Suiza y Gran Bretaña.

Las entregas comenzarán con el buque insignia, el NIO ET7, en Alemania y en Países Bajos este 16 de octubre, y en Suecia y Dinamarca el 15 de noviembre. Para finales de enero de 2023, el NIO EL7 también estará disponible en los cuatro mercados de la primera etapa, mientras que el NIO ET5 comenzará a ofrecerse desde marzo de 2023. NIO también tiene previsto comercializar modelos más accesibles a medida que la marca se vaya expandiendo en Europa. Pero para ello, tienen pensado lanzar una nueva marca de consumo masivo, que aún no tiene nombre conocido y que comenzará primero en China en 2024, para luego ser llevada a Europa. Esta marca estaría apuntada a los mercados de Francia, España e Italia, y NIO pretende identificarla del mismo modo que Volkswagen lo es para Audi o que Toyota lo es para Lexus, una marca generalista con una marca Premium. Los períodos de suscripción son completamente flexibles, y van desde un mes a 60 meses, durante los cuales, los clientes de suscripción tendrán acceso a los servicios de NIO y NIO Houses. Los servicios incluidos en la suscripción son seguro integral, mantenimiento, neumáticos de invierno, un automóvil de cortesía, cambio de batería y la flexibilidad para actualizar los servicios de batería. Las estaciones de intercambio de batería también serán parte de la expansión. Actualmente hay operativas 3 en Noruega y 3 en Alemania. Ese número subirá a 20 para fin de este mismo año y planean llevarlo a 120 para finales de 2023. El costo de la suscripción no será bajo, pero al ser automóviles de categoría Premium ese no es un punto que preocupe a NIO. De hecho, tienen la teoría que si es costoso e innovador, esas serán cualidades que llamarán la atención tanto como el diseño y calidad de sus vehículos. A modo de referencia, la cuota mensual de suscripción en Alemania para el SUV ET7, será de unos 1.200 euros por mes.