SIN alerta que paro indefinido en Santa Cruz afectará la coparticipación tributaria





13/10/2022 - 09:56:51

El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales, (SIN), Mario Cazón, alertó este jueves que el anunciado paro indefinido, que se iniciaría en Santa Cruz este 22 de octubre, afectará a los ingresos de todos los niveles de gobierno por concepto de la coparticipación tributaria. “Esperamos que nuestros compatriotas de Santa Cruz no vayan al paro indefinido que nos puede afectar y por supuesto eso también afectaría a la coparticipación tributaria (porque) Impuestos Nacionales genera recursos para absolutamente todos los gobiernos subnacionales y también para el Gobierno nacional”, señaló Cazón en declaraciones a Bolivia TV. Luego de no acudir a las varias convocatorias al diálogo del Gobierno, que incluso determinó llevar a Santa Cruz la instalación de la mesa técnica sobre el Censo de Población y Vivienda, el Comité Interinstitucional, entidad de la que son parte la Gobernación de Santa Cruz y la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), decidió preparar el paro indefinido. Este sector, en contraposición a varias autoridades departamentales y municipales, exige que el Gobierno nacional realice el Censo de Población y Vivienda en 2023 y que abrogue el Decreto Supremo 4760 que reprograma este proceso para el primer semestre de 2024. Sin explicar hasta el momento cómo se podría realizar la encuesta nacional en términos técnicos y operativos en junio de 2023, el gobernador Luis Fernando Camacho y el rector de la Uagrm, Vicente Cuellar, insisten en llevar a Santa Cruz a esta nueva medida de presión, como ya lo hicieron el 25 de julio y el 8 y 9 de agosto. El Gobierno nacional, que accedió a varias de las solicitudes de la dirigencia del Comité cruceño como el llevar la instalación de la mesa técnica a Santa Cruz y que ésta sea trasmitida por los medios de comunicación, espera que la dirigencia reflexione y no active el paro indefinido, fijado para el 22 de octubre, en virtud, señalan, del cabildo del 30 de septiembre. Cazón señaló “los bolivianos necesitamos producir, necesitamos trabajar y generar recursos para que éstos vuelvan en obras al pueblo bolivianos”. En ese contexto, el presidente del SIN espera que esta posible medida no vaya a afectar el trabajo de los bolivianos y que se logre cumplir las metas en el tema de recaudación tributaria que para este año alcanza a los Bs 32.000 millones. Cazón espera incluso superar esta meta fijada por un acuerdo con el Ministerio de Economía y Finanzas Pública, pues entre enero y septiembre de este año la recaudación de impuestos creció en 23,9%, respecto al mismo periodo de 2021, al pasar de Bs 21.070 millones a Bs 26.101 millones. ABI