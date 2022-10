Tarija: Un policía ebrio chocó, baleó a una taxista y huyó





13/10/2022 - 09:00:55

El País.- El policía que atentó contra la vida de una taxista la noche de este martes, previamente habría incurrido en una serie de irregularidades que van desde faltas disciplinarias a delitos penales, entre los que figuran el abandono de sus funciones, manejo en estado de ebriedad, la conducción de un vehículo con logos falsificados, mismo que chocó en la rotonda de San Gerónimo. El oficial fue aprehendido, junto a dos “camaradas” que lo habrían encubierto. La víctima principal es una conductora de taxi de la empresa Ubeer, que salió de una lavandería ubicada frente al surtidor Panamericano. Metros más adelante un sujeto levantó la mano, pero ella lo ignoró al ver que el sujeto estaba ebrio, pero no imaginó que se trataba de un policía que iba a desenfundar su arma y disparar a la puerta del motorizado, causándole una herida en el muslo. Previo a ello, su intención era darse a la fuga luego de haber chocado su automóvil en la rotonda. “Sentí el impacto, vi que sangraba mi pierna y empecé a gritar”, dijo la mujer aún hospitalizada a tiempo de agregar que el sindicado incluso se atrevió a subir a su taxi y le apuntó con el arma ordenándole que avance. Fueron los testigos que la auxiliaron, pero también denunciaron que minutos más tarde llegó un policía en camioneta y otro en motocicleta, en lugar de socorrer a la víctima, se llevaron al infractor presuntamente con intención de encubrirlo. El hecho indignó a todos los asociados de Ubeer y los familiares de la mujer, protestaron en dependencias policiales exigiendo que no haya ningún tipo de encubrimiento en el caso. Con diferentes cánticos exigieron justicia para la víctima, que es madre de dos hijos a su cargo, a quienes sostiene con un trabajo en el día y en las noches recorre la ciudad con su taxi a fin de ganar un poco más. Informe policial El director departamental de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), coronel Raúl Castro, confirmó la aprehensión de los tres efectivos policiales. El principal involucrado tiene grado de sargento y cumplía funciones en la Jefatura de Uriondo, incluso estaba en horario de trabajo cuando habría salido a consumir bebidas alcohólicas. Luego estuvo conduciendo un vehículo tipo minivan que chocó en la rotonda de San Gerónimo. En su afán de huir intentó abordar el taxi de la víctima, para forzarla a parar le habría disparado con su arma reglamentaria. La autoridad señaló que el sargento fue imputado por tentativa de homicidio, incumplimiento de deberes, con el agravante de que dejó sus labores y usó el arma oficial. “Ha chocado y se ha dado a la fuga. Es muy posible que ha confundido la camaradería con complicidad debido a que lo habrían colaborado para sacarlo del lugar del hecho”, dijo con respecto al accionar de los otros dos policías de Radio Patrullas 110 que lo ayudaron a huir. Ellos dos son investigados por incumplir el procedimiento que instruye que su prioridad era asistir a la víctima. Proceso disciplinario Además de la apertura de una causa por la vía penal, el jefe de la fuerza anticrimen indicó que la Dirección Departamental de Investigación Interna (Didipi) abrió una investigación administrativa para establecer sanciones por el incumplimiento del reglamento que rige sus funciones. “Simultáneamente la Didipi hace su trabajo de investigación. Si amerita, por el daño a la imagen de la institución, se determinará si corresponde darlos de baja”, afirmó. Suman irregularidades por el policía infractor Al informe policial se deben agregar las declaraciones de los testigos, quienes aseguraron haber visto al sargento abandonar el vehículo que colisionó para ir hacia la plazuela de San Gerónimo, donde aparentemente se despojó de su uniforme para no ser identificado. Luego ya se cruzó con el taxi de la víctima. En el minivan que conducía el sindicado aparecía el logo de la empresa “Veloz del Sur” y el número 23. Los representantes y afiliados denunciaron la falsificación de su imagen, debido a que hay variación en la imagen, es decir se trata de un logo “chuto”. Además, mostraron que es otro el vehículo que lleva el número 23, su conductor trabaja en la ruta a Bermejo desde 2012.