Bloquean 4 carreteras vitales y afectan a 6 departamentos





13/10/2022 - 08:56:08

Página Siete.- Mineros de Andacaba, en Potosí, además de campesinos y padres de familia en Cochabamba e indígenas chiquitanos en Santa Cruz bloquearon ayer al menos cuatro carreteras interdepartamentales que perjudican a seis regiones, con demandas de carácter nacional e incluso municipales. En Potosí, los mineros de Andacaba cumplieron ayer su tercer día de bloqueo en la ruta Potosí-Oruro. Los movilizados exigen el pago de sueldos de seis meses además del reinicio de operaciones de esa mina. Una comisión del Ministerio de Minería era esperada en Potosí para tratar de llegar a un acuerdo con los mineros de Andacaba, sin embargo, el dirigente Ediberto Echavarría advirtió que si no escuchan sus demandas, hoy serán bloqueadas otras rutas de salida del departamento. “Eso hay que anunciar a la población para que puedan prever”, agregó Echavarría. Por el momento los viajes a Oruro y La Paz se realizan por Uyuni, cuyo recorrido demanda más horas en la carretera. En La Paz, las salidas desde la Terminal de Buses estaban suspendidas hasta el mediodía de ayer, por los bloqueos en la autopista de mineros de Huanuni que piden la abrogación del Decreto Supremo 4783, que dispone que las empresas públicas, previa evaluación, transfieran recursos al Tesoro General de la Nación (TGN). No obstante, por la noche se reanudaron los viajes, informó a Página Siete el administrador de la terminal, Américo Gemio. Este jueves, dirigentes de Huanuni firmaron un acta de acuerdo con autoridades del Gobierno, para paralizar de manera temporal la migración de datos de los mineros a la Gestora Pública y derogar artículos del decreto que están relacionados a empresas estatales. En Cochabamba En Cochabamba hay dos bloqueos. Uno en el sector de Bulo Bulo, municipio de Entre Ríos, en la nueva ruta Cochabamba-Santa Cruz, y el otro en Tacopaya, en la vía que va a La Paz y Oruro. En Bulo Bulo, los campesinos y productores de piña iniciaron el bloqueo de la carretera que conecta con Santa Cruz, cerca del puente Ichoa, para exigir al Gobierno la construcción de una planta procesadora e industrializadora de piña en esa zona. Desde la Federación de Entidades Empresariales Privadas de Cochabamba advirtieron que el bloqueo en Bulo Bulo generará una pérdida de más de 86 millones de bolivianos por día. El otro bloqueo fue instalado por padres de familia del municipio de Tacopaya, en la ruta que une Cochabamba con Oruro y La Paz. Los lugareños piden a su Alcaldía la construcción de aulas en la Unidad Educativa Tututa y para ello bloquean la carretera interdepartamental. En el oriente En Santa Cruz, indígenas chiquitanos bloquean la ruta Bioceánica que conduce a Beni, cerca del puente Quimone. Los movilizados exigen al Gobierno, a través del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que no se entregue ese territorio indígena a foráneos. “Estamos cansados de esta situación, queremos que el INRA venga y explique por qué están favoreciendo a gente que no es del lugar”, reclamó un dirigente, según El Deber. Las salidas desde la terminal de Santa Cruz a Beni y Brasil están suspendidas, informaron ayer.