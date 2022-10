Asamblea de la Cochabambinidad determina exigir censo para 2023





13/10/2022 - 08:51:49

Los Tiempos.- La Asamblea de la Cochabambinidad determina “exigir” al nivel central del Estado que el Censo de Población y Vivienda se realice en 2023 y que los resultados se apliquen en los comicios nacionales de 2025, además de requerir que se informe a la institucionalidad cochabambina los avances del trabajo precensal. De esta manera, Cochabamba se pliega al pedido de Santa Cruz. El presidente del Comité Cívico de Cochabamba, Apolinar Rivera, luego de la Asamblea, explicó que la postergación del censo de 2022 a 2024 ha generado una polarización social e institucional peligrosa que “se está llevando a un espacio de conflicto este proceso”. Agregó que, de mantenerse el cronograma, generará un retraso de cuatro años a partir de la fecha, para la obtención de datos reales, datos que le sirven a las regiones y concretamente a Cochabamba para determinar los verdaderos recursos que requerimos y merecemos para el desarrollo de nuestro departamento. “Cochabamba determina exigir al nivel central que el censo se realice en 2023 de manera digital, transparente, oportuna, técnica y de consenso; además de constituir una mesa técnica informativa en la ciudad capital del departamento, con la participación de todas las organizaciones e instituciones de la cochabambinidad, para que las instancias del Estado, llamadas por ley a organizar y ejecutar el Censo, le expliquen a Cochabamba los avances del trabajo precensal y garanticen que los resultados censales sean fidedignos y oportunos”, refirió al dar lectura a las resoluciones de la Asamblea de la Cochabambinidad. Desenmascarar La politóloga Jimena Costa Benavides, respecto a la determinación del Gobierno de mantener el censo para 2024, refirió que busca ganar tiempo para que no se conozca la manipulación a los datos y contrastarlos con el padrón que dejaría en evidencia el “fraude de 2019”. “El fraude de 2019 nunca fue desmontado. Ahora todo está igual: el mismo personal, el mismo sistema. El fraude no ha sido desmontado, de tal manera que la realización del censo les afectaba gravemente en dos cosas: uno, el tema del Tribunal Supremo Electoral (TSE) del padrón que no tiene una correlación con el crecimiento demográfico y la cantidad de mayores de edad que existen, eso pone en evidencia el censo, y, adicionalmente, el otro tema es el diseño del sistema electoral que le permite al MAS ganar más escaños con menos votos sobre todo en las zonas de población dispersa”, explicó. Oposición El diputado Erwin Bazán (Creemos) dijo que el Gobierno busca evitar el saneamiento del padrón electoral. “La intención del Gobierno nacional de prorrogar el censo nacional y sus resultados es que, evidentemente, no sirva para terminar de configurar la cartografía electoral, la representación política, las circunscripciones para contrastar con el saneamiento del padrón electoral antes de las elecciones de 2025”, apuntó. Otras resoluciones de la Asamblea La Asamblea de la Cochabambinidad, en su reunión de este miércoles, también consideró temas referidos a la problemática del alza de los precios de la canasta familiar, la nueva escala tarifaria del agua en la provincia Cercado de Cochabamba y la agenda cívica. Al ser evidente la especulación de precios de productos de primera necesidad que están afectando a la canasta familiar, se establece que el Comité Cívico de Cochabamba, en coordinación con las instancias correspondientes, “exija y conmine a las autoridades responsables de controlar el agio y la especulación, garanticen que no exista afectación a los precios de los productos básicos del departamento de Cochabamba”.