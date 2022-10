La unidad de Bolivia en riesgo: Arce llama a militares a no prestarse a aventuras de los conspiradores





12/10/2022 - 20:07:23

En el aniversario de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), el presidente Luis Arce advirtió de riesgos no solo para la democracia sino para la unidad de Bolivia, por lo que convocó a los militares a “no prestarse a aventuras de los eternos conspiradores”, a estar al lado del “pueblo humilde y trabajador”, y a defender al gobierno elegido en las urnas. “Hoy más que nunca cuando acechan peligros no solo a nuestra democracia, sino a la unidad misma de Bolivia, es que hombres y mujeres que visten el uniforme de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB) tienen el alto deber patriótico de estar y de ser guardianes del mandato supremo del pueblo: de no prestarse a aventuras de los eternos conspiradores al servicio del imperialismo y en contra de su propia patria”, afirmó en el acto militar. En la base aérea de la FAB, en El Alto, vecina de La Paz, se desarrolló el acto de homenaje a los 99 años de creación de esta fuerza, parte de las Fuerzas Armadas. Arce hizo un repaso a la historia de esta fuerza y su aporte al desarrollo. “El resguardo de la soberanía de nuestra patria pasa también por el afianzamiento de su unidad tanto territorial como política enfrentando a aquellos discurso separatista que contraponen el bienestar de una región con la pueblo en su conjunto”, expresó en parte de su discurso. "Si no escuchan ahora, mañana puede ser muy tarde. La gente es reactiva, la gente ya está cansada, tiene la receta guardada, no se olviden de eso", arengó este miércoles el cívico Rómulo Calvo en alusión a la crisis y golpe de Estado de 2019. El comandante de la FAB, general Marcelo Heredia, reafirmó en su discurso el cumplimiento de la misión constitucional de la fuerza militar. “Es el momento propicio en nuestra historia para refirmar nuestro juramento a la patria, respeto a los símbolos patrios, las leyes, el cumplimiento fiel a la misión constitucional garantizando la estabilidad del gobierno legalmente constitucional en base a los principios, virtudes y valores que rigen nuestra institución”, afirmó. Arce recordó que su mandato proviene de las urnas con una victoria con más del 55% de la preferencia electoral y afirmó que la misión constitucional de los militares es la defensa “del gobierno legalmente establecido, proveniente de la única fuente de legitimidad posible en este tiempo, que es el voto del pueblo”. “El pueblo boliviano es uno solo, hermanado bajo un gran casa que es el Estado Plurinacional de Bolivia, solo aquellos que piensan y actúan en contra del Estado Plurinacional de Bolivia y su pueblo podrían postular el divorcio de nuestra gran familia”, aseguró en el acto militar. ABI