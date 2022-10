Johnny Depp irreconocible tras quitarse barba y bigote después de años





12/10/2022 - 18:19:05

Johnny Depp tiene un aspecto casi irreconocible tras afeitarse su famosa barba. El actor de Hollywood, de 59 años, estrenó su nuevo look mientras estaba de gira con su amigo y músico Jeff Beck, después de que ambos dieran un concierto en la ciudad de Nueva York. La estrella de 'Piratas del Caribe' tiene un aspecto notablemente diferente al de sus apariciones en el juzgado hace unos meses, en medio de su caso de difamación contra su ex esposa Amber Heard. Johnny luce ahora un look más juvenil, después de haber portado durante décadas su característico bigote y vello facial. Después de su último espectáculo en Nueva York, Johnny fue visto con un sombrero azul a rayas y unos grandes lentes de sol azules, que cubrían la mayor parte de su cara. Mientras los fans esperaban fuera para saludar al artista, se les podría haber perdonado que confundieran al famoso actor con otra persona debido al drástico cambio que le dio su nuevo aspecto. Su nuevo look llega después de que se conociera la noticia de que el juicio por difamación entre Johnny y Amber es ahora el tema de una nueva película que se estrenará en cuestión de semanas. La cinta -que se titula 'Hot Take: The Depp/Heard Trial'- seguirá la tumultuosa relación entre el actor y la protagonista de 'Aquaman', tanto dentro como fuera de los tribunales. La producción es protagonizada por el actor de 'Days of Our Lives', Mark Hapka, en el papel de Depp, y por la ex actriz de 'American Horror Story', Megan Davis, en el de Heard. Melissa Marty interpretará a la abogada de Depp, Camille Vasquez, y Marry Carrig a la abogada de Heard, Elaine Bredehoft. En un comunicado, Adam Lewinson - director de contenidos de Tubi - dijo: "'Hot Take: The Depp/Heard Trial' tiene 'Hot Take' en el título por una razón. Junto con nuestros socios de MarVista, este programa original se ha producido para dar una visión oportuna de una historia que se ha convertido en parte de la memoria colectiva, ofreciendo una imagen única de lo que millones de personas vieron en los titulares durante el verano pasado". Johnny Depp demandó con éxito a su ex esposa por difamación por un artículo de opinión que escribió para el Washington Post en 2018, en el que hablaba de sus experiencias como supuesta víctima de abuso doméstico. Aunque él no fue nombrado en el artículo, los abogados de Depp argumentaron que implicaba que era violento con Heard, de 36 años, durante su relación, lo que él ha negado vehementemente. El juicio concluyó el 1 de junio y el jurado falló a favor de Johnny. Un juez le concedió 8 millones de dólares de los 50 millones que pedía por daños y perjuicios. Por su parte, la actriz ganó una de sus demandas, por lo que recibió 2 millones de dólares de los 100 que solicitaba.