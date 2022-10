Victoria Ruffo revela en qué momento podría estar cerca de Eugenio Derbez





12/10/2022 - 18:13:26

Quién.- En las últimas semanas Victoria Ruffo ha manifestado su preocupación y buenos deseos por su expareja Eugenio Derbez, quien tuvo un accidente mientras jugaba un juego de realidad virtual y sufrió una fractura múltiple en el brazo. Durante su más reciente encuentro con la prensa durante la alfombra roja de la obra Si te mueres... ¡Te mato!, la protagonista de telenovelas externó su emoción al enterarse que el papá de su hijo ya se está recuperando. “¡Ay!, ¡qué bueno!, no a mí me da mucho gusto, somos seres humanos y tenemos que echarnos la mano de alguna manera, y por supuesto no desearle nunca daño a nadie, ni mal, la salud es importantísima, con la salud puedes estar bien con tu familia, trabajar, y es el papá de mi hijo, eso es lo más importante”, expresó la actriz. Acto seguido, la intérprete confesó que su hijo está mucho más tranquilo tras conocer la evolución de salud de Eugenio, e incluso bromeó sobre la situación de su ex. “José Eduardo está muy al pendiente de su papá, siempre lo ha estado, ahora están muy unidos, de eso ya se los he dicho siempre, me da mucho gusto, José Eduardo está al entendido de que él tiene su papá, pobrecito la verdad, porque digo ya está viejito, entonces ya se le rompen los huesos”, declaró con una sonrisa. Pero al hablar de una posible reconciliación con el papá de su hijo, Victoria comentó: “No, eso no, pero sí todas esas cosas que nos hemos dicho y todo, bueno, la vida cambia y pasa y hay que ir madurando y creciendo y la vida se puede ir en un ratito, entonces para qué guardar tantas cosas, pero de ahí a reconciliación, no”. Finalmente, Ruffo reveló que el único motivo por el que podría estar cerca de Derbez es en la boda de su hijo mayor. “Ah, bueno, sí, ahí sí, pero nada más ahí, él en su mesa y yo en la mía, claro, y nos damos la paz también y también decimos, por mi culpa, por mi culpa, por mi culpa, o sea, no, no, yo no le deseo daño, no le deseo mal, le deseo el bien, si está bien mi hijo también va a estar contento, porque va a ver a su papá bien, ¿y qué más puedes decir?”, remató.