La historia de la joven canadiense que fue a conocer a su amigo virtual y terminó asesinada





12/10/2022 - 17:53:03

BBC Mundo.- Fueron amigos "por correspondencia" modernos durante años. Jack Sepple y Ashley Wadsworth usaban internet para salvar la distancia de más de 7.000 kilómetros que los separaba. Hasta que ella decidió dejar Canadá para comenzar una vida juntos en Reino Unido. Unos meses después, él la asesinó. ¿Qué sucedió? "Es muy traumático pensar en sus últimos momentos, en lo asustada que debió estar, en cuáles fueron sus últimas palabras, pensar que puede que preguntara por nosotros", dice la madre de Ashley, Christy Gendron. "Nunca lo sabré. Solo dos personas los saben: una ya se ha ido y la otra probablemente no dirá la verdad". Ashley, de la Columbia Británica (Canadá), llegó al Reino Unido para vivir con Sepple, de 23 años, en su apartamento de una habitación en noviembre pasado. El 1 de febrero de este año, la policía descubrió que Ashley había sido estrangulada y apuñalada repetidamente en el pecho. Fue declarada muerta en el acto. Sepple estaba sentado en la cama junto a su cuerpo cuando la policía lo encontró. Tras admitir el asesinato de Ashley, Sepple ha sido condenado a cadena perpetua con una pena mínima de 23 años y seis meses. "No había nada que la detuviera" Ashley era algo así como un avión supersónico humano, dice su madre. "Era increíble. Curiosa, aventurera, le gustaban los deportes y siempre estaba al aire libre". Christy Gendron, la madre de Ashley, describe a su hija como una "bola llena de energía" "Era una bola de energía". Cuando era niña, a Ashley le encantaba montar a caballo, esquiar y navegar. Luego, cuando tenía alrededor de 12 años, un amigo de su localidad le presentó de modo virtual a un niño inglés: Jack Sepple. Y, durante siete años, "fueron amigos por Facebook". "No era una relación", dice la madre. "Iban y venían, hablaban un poco, a medida que fueron creciendo él salía con gente y dejaban de hablar y así". A pesar de no haberlo conocido en persona, el rostro de Sepple era algo habitual en la vida de la familia en Canadá. Ashley y él hablaban por FaceTime en la sala de estar familiar. Si la señora Gendron pasaba por ahí, le saludaba. Ashley se hizo mormona a los 18 años después de tener lo que describió a su madre como un "momento de Dios". Luego, decidió que quería mudarse al Reino Unido para estar con Sepple. Gendron estaba preocupada por la idea. "Pero no había nada que la detuviera". "A todos los chicos que Ashley conocía siempre los comparaba con él, siempre con Jack". "Pensé que lo peor que podría pasar es que se fuera, que no funcionara y que luego volviera a casa", dice. "Nunca se cruzó por mi mente el asesinato". Ashley había planteado sus crecientes preocupaciones sobre el comportamiento de Sepple con su familia y con la iglesia mormona de la localidad donde se mudó en Reino Unido. Ya había reservado un vuelo a Canadá para su regreso el 3 de febrero. Pero dos días antes, Sepple la mató a puñaladas.





"Ashley está muerta, Jack la ha asesinado" "Me desperté la mañana del 1 de febrero y mi hija Hailey me decía al teléfono "mi hermana está muerta, Ashley está muerta, Ashley está muerta, Jack la asesinó'", dice Ken Wadsworth, el padre de Ashley. Luego recuerda que terminó la llamada con Hailey y llamó a la policía en Canadá, diciendo que temía que su hija, que estaba en Inglaterra, estuviera muerta. Al rato, recibió una llamada de un oficial de policía británico. Se enteró así de que su hija, una niña que recuerda "salvaje y loca, que quería hacer cualquier cosa y todo", estaba muerta. "Se te rompe el corazón", dice. "Fui al médico y le dije que tenía muchos dolores en el pecho que no desaparecían. Y me dijo que eso era pena", cuenta. "Es algo muy duro. Es tu niña y se ha ido. No hay palabras para describir ese dolor". "Era un dulce de niña y, definitivamente, no tenía miedo de decir lo que sentía. Era increíble y llena de amor. Le dimos libertad y ella la usó", dice Ken. Junto a su esposa Charmaine, Ken viajó a Reino Unido para encargarse del papeleo y recoger el cuerpo de Ashley. "Fue el peor momento para mí", dice.



"Todo está bien" Ashley envió varios mensajes a sus amigos de la Iglesia Mormona en la localidad. Dijo que era una emergencia y que necesitaba ayuda. A las 8 de la mañana del 1 de febrero un vecino escuchó a Ashley gritar. Al rato, la joven de 19 años llamó a su puerta, angustiada. Le dijo que Sepple la había golpeado y que había arrojado contra la pared al gatito que compartían. La joven explicó que Sepple la había visto mirando la foto de una mujer desnuda, que le había destrozado el teléfono, le había llamado lesbiana y le había agredido. Ashley le dijo al vecino que temía que Sepple la matara. Así, el vecino fue a hablar con él. Lo encontró tranquilo y se disculpó con Ashley. Después, el vecino tuvo que irse a una cita. Aproximadamente al mediodía, Ashley envió varios mensajes a sus amigos de la Iglesia Mormona en la localidad. Dijo que era una emergencia y que necesitaba ayuda. Un par de horas más tarde, Sepple envió varios mensajes en los que afirmaba que todo estaba bien. Preocupados, los amigos de la iglesia de Ashley, Jamie Ashworth y Taeylr Borden, visitaron la propiedad. Al no obtener respuesta, llamaron a la policía. Después de estrangular y apuñalar a Ashley hasta la muerte, Sepple dejó su cadáver en la cama que compartían y llamó por FaceTime a su hermana Nadia. Estaba en esa llamada cuando la policía irrumpió en su casa a las cuatro de la tarde.



"No teníamos ni idea de su historial" Sepple tiene un largo historial de delitos por acoso online, agresiones e incumplimiento de órdenes de alejamiento que se remontan a 2014. Antes de asesinar a Ashley, fue acusado de una serie de delitos relacionados con una pareja anterior. Ashley le dijo a su vecino que temía por su vida. No lo sabía, pero Jack Sepple tenía un historial delictivo. Las acusaciones incluían detención ilegal, agresión y comportamiento coercitivo y controlador. Pero, al no asistir la víctima al juicio, la acusación no ofrecía pruebas y, así Sepple fue objeto de una orden de alejamiento pero sin condena. "No teníamos idea de su historial. Siento que... la envié a la boca del lobo", dice su padre. Tanto el padre como la madre de Ashley quieren que otros puedan aprender de la historia de su hija. "Si algo no se siente bien, actúe, aunque luego ellos mismos digan "todo está bien ahora, estamos mejor'", dice la señora Gendron. Después de estrangular y apuñalar a Ashley hasta la muerte, dejó su cadáver en la cama que compartían y se comunicó por FaceTime con su hermana Nadia. "Si en tu interior sabes que tu hermana, tu amiga, tu tía, tu madre o tu hija está en una situación o una relación como esa, definitivamente, llama a la policía e interviene, involúcrate". Christy y Ken viajaron al Reino Unido para asistir al momento en que se dictara sentencia a Sepple. Después, viajarán por el país para seguir los últimos pasos de Ashley. A pesar de estar contentos por la condena de cadena perpetua, la señora Gendron dice que "tanto en Reino Unido como en Canadá, esta pena solo dura un máximo de 25 años". "En última instancia, (la sentencia) no traerá de vuelta a mi hija". Christy cuenta cómo ella y su otra hija, Hailey, ven ahora cada uno de los vídeos animados y de humor que hizo Ashley. "Nos reímos mucho. También lloramos. No es fácil porque son recuerdos y los apreciamos, porque es todo lo que tenemos".