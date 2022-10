Captan foto de una erupción solar que rocía plasma de un millón de kilómetros de largo





12/10/2022 - 17:12:35

DW.- Un astrofotógrafo ha captado una imagen impresionante de una enorme explosión de plasma desde la superficie del Sol en el transcurso de varias horas. Según el fotógrafo, la larga estela de penachos de plasma liberadas durante la reciente erupción solar causada por la eyección de masa coronal (CME) alcanzó más de 1,6 millones de kilómetros desde la superficie solar. La imagen fue captada el 24 de septiembre por el astrofotógrafo profesional estadounidense Andrew McCarthy, que se hace llamar @cosmic_background en Instagram. Después de su captura y elaboración, McCarthy compartió el 25 de septiembre la imagen compuesta de la eyección en las redes sociales, y el post de Reddit se hizo viral. "Hoy el Sol ha producido la mayor eyección de masa coronal que he presenciado nunca", escribió McCarthy en el pie de foto del post de Reddit. "Aquí está mi toma compuesta de la misma, creada al capturar cientos de miles de imágenes durante varias horas utilizando un telescopio especialmente modificado", agregó.



Tormenta solar menor de clase G-1 La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) reveló que la CME de finales de septiembre formaba parte de una tormenta solar menor de clase G-1, que es la más baja de la escala, y que fue liberada en dirección contraria a la Tierra, según SpaceWeather.com. "Ahí está, amigos. La mayor prominencia solar que he visto nunca, seguida de una eyección de masa coronal mientras arrojaba material a las profundidades del espacio", subtituló McCarthy su publicación en Instagram. El plasma estaba inicialmente contenido en un gran bucle conectado a la superficie del Sol, conocido como prominencia, y luego se desprendió y salió al espacio a unos 100.000 mph (161.000 km/h), añadió el astrofotógrafo.



Captura con telescopio especializado McCarthy captó esta CME utilizando un telescopio especializado que le permitió captar longitudes de onda de luz no visibles para el ojo humano, concretamente las longitudes de onda alfa de hidrógeno emitidas por los átomos de hidrógeno del sol. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Andrew McCarthy (@cosmic_background) Según McCarthy, para la imagen, capturó 30 y 80 imágenes individuales cada segundo y se combinaron para presentar el Sol con tanto detalle y en color naranja brillante. Sin embargo, McCarthy dijo que la imagen en realidad salió blanca y que el color tuvo que añadirse para lograr un contraste entre las características del sol y la pluma de plasma. "Este es un color falso, ya que la luz alfa del hidrógeno es de un rojo rosado", escribió McCarthy en un comentario bajo el post de Reddit. "Estas se capturan a través de un paso de banda tan estrecho que la imagen es esencialmente monocromática, por lo que la profundidad de color se añade artificialmente como un medio para mejorar los detalles y la estética". "A tus ojos el sol es blanco puro sin detalles visibles.... Me interesa más capturar lo que los ojos no pueden ver", agregó.



Telescopio modificado con múltiples filtros Sin embargo, advierte que utilizar un telescopio para mirar al sol puede ser muy peligroso si no se tienen los conocimientos adecuados. "No apunte un telescopio al Sol", escribió McCarthy en Reddit. "Freirás tu cámara o, peor aún, tus ojos". El telescopio que utilizó para fotografiar la CME fue "especialmente modificado con múltiples filtros" para poder observar de forma segura la CME y capturar las imágenes, añadió. Las CME son cada vez más frecuentes en los últimos meses, ya que el Sol ha entrado en un periodo de mayor actividad solar conocido como máximo solar, que dura unos siete años, informa Live Science. Esto proporcionará muchas más oportunidades para capturar imágenes similares. "Veremos más de éstas a medida que nos adentremos en el máximo solar", escribió McCarthy. También es probable que las plumas de plasma sean "progresivamente más grandes", añadió.