¿Nueva broma de Elon Musk?: Magnate lanza perfume con olor a cabello quemado





12/10/2022 - 16:59:04

Elon Musk lanzó el martes su propio perfume llamado 'Burned hair', lo que se traduce como 'Cabello quemado'. El magnate tuiteó ese mismo día que entrar en el negocio de los perfumes era inevitable dado su apellido, que en inglés significa 'olor a almizcle', y preguntó en broma: "¿Por qué luché con esto durante tanto tiempo?". Se puede comprar perfumes de Musk por 100 dólares en el sitio web de Boring Co., la empresa del multimillionario de construcción de infraestructura y túneles. "La esencia del deseo repugnante" es la descripción de la compañía de su última oferta. El hecho es que el multimillonario tiene una rica historia de lanzamiento de productos basados en bromas que sus fanáticos compran como objetos de colección. Por ejemplo, en 2018, la compañía logró recaudar 10 millones de dólares para pruebas en la construcción de túneles mediante la venta de lanzallamas, según Bloomberg. El uso principal del lanzallamas, según Elon, es contrarrestar una posible invasión de zombies. Las ofertas cómicas anteriores de Musk incluían gorras de béisbol "aburridas" en honor de The Boring Company ('La compañía aburrida' en español), un tequila producido por su marca de automóviles Tesla, al que el magnate llama 'Teslaquilla', y "pantalones cortos" o "shorts" que simbolizaban la victoria de Musk sobre los inversores que no creían en el éxito de Tesla. En inglés, la palabra 'short-sellers' se refiere a aquellos que intentan sacar provecho de la caída del valor de la empresa. Así, estos productos son solo souvenirs para promover y apoyar la inversión en el negocio y las compañías de Musk. No obstante, tales cosas se venden de manera muy rápida. Así, Elon Musk informó que se han vendido 10.000 perfumes de 'Burned hair' en pocas horas. La descripción en Twitter del empresario cambió por la frase "comerciante de perfumes".