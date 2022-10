No acelere el quilombo en Bolivia, que le va a dañar a su Presidente: Calvo advierte a Lima





12/10/2022 - 16:16:57

Correo del Sur.- Después que la justicia determinara ampliar su detención domiciliaria restringiéndole el derecho al trabajo, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, afirmó que esta medida no va a frenar el paro cívico para que el Censo de Población y Vivienda sea el 2023 y sugirió al ministro de Justicia, Iván Lima, no acelerar el "quilombo en Bolivia". El juez Primo Flores dictó la detención domiciliaria por 24 horas y con escolta policial para el dirigente cívico, tras la solicitud del diputado Rolando Enríquez Cuellar de revocar sus medidas sustitutivas. “Si esta medida tan absurda es para frenar el paro, están equivocados, están completamente equivocados porque el paro va a continuar”, declaró Calvo en contacto con los medios de comunicación, al cuestionar el rol “lamentable” de los fiscales y de los jueces. “Tenemos los jueces y el Ministerio Público y la autoridad jurisdiccional, que lamentablemente el poder judicial está vendido, solo sirve para extorsionar y amedrentar a los que no piensan igual que el gobierno”, sostuvo el líder cívico. La medida fue dictada tras la participación de Calvo en el cabildo de Cochabamba, con el objetivo de buscar apoyo para el paro indefinido que la Comisión Interinstitucional impulsa a partir del 22 de octubre en Santa Cruz. Dirigiéndose al ministro de Justicia, Iván Lima, dijo “no acelere el quilombo en Bolivia que le va a dañar a su presidente”. No acelere que los bolivianos tomen otras decisiones en el transcurso del tiempo”, agregó. También se estrelló contra el sistema judicial. “Usted (ministro de Justicia) socapa a toda esta tropa de maleantes que son nuestro poder judicial”, protestó Calvo. Insistió que "Si ustedes no escuchan, mañana puede ser muy tarde, la gente ya está cansando (...) La gente sabe el camino, tiene la receta guardada, no se olviden de eso", sostuvo. En esa misma línea, acusó al diputado Cuellar de “delincuente”, de tener varias denuncias, incluso señaló a su esposa de estar involucrada en el negocio de lotes.