Asesor de Camacho y exestratega de Evo: Soy muy bueno haciendo guerras sucias, infiltro a todo el mundo





12/10/2022 - 16:14:38

Página Siete.- Walter Chávez, actual asesor del gobernador Luis Fernando Camacho y exestratega de Evo Morales, se jactó de ser efectivo para hacer guerras sucias en contra de adversarios de sus asesorados políticos. Estas declaraciones las realizó en 2019, en un conservatorio en la carretera de Ciencias Políticas en la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), que fue registrado en un video al que tuvo acceso Página Siete Digital. “Yo soy muy bueno haciendo guerras sucias, es más, yo quisiera que se me recuerde por eso. Soy un tipo cruel, despiadado, infiltro a todo el mundo, soy un desgraciado. Lo infiltre a Tuto, lo tenía muerto a Tuto a mitad de campaña, lo que comía él, yo lo sabía”, aseveró. En su exposición, Chávez relató como un hecho normal que los políticos se le peleen en campaña, mientras entre consultores existe una buena amistad. “El jefe de campaña de Tuto era mi súper amigo, yo me tomaba un café con él siempre”, detalló. Asimismo el estratega afirmó que un consultor político no debía ser “asesor de gobierno”. Recordó que cuando asesoró en el gobierno de Morales, la oposición no le aguantaba porque hacia campaña dura. “Nosotros los consultores políticos no nos encargamos de gobernar, es hasta recomendable que el consultor político no sea asesor de gobierno. (...) Yo fui asesor de gobierno y casi me extraditan, se acuerdan (risas), porque seguía haciendo campaña dura y la oposición ya no me aguantaba”, aseguró. Chávez es asesor principal de gobierno de Camacho y de la alianza Creemos. Fuentes de esta organización política dieron a conocer a Página Siete que existe molestias de parlamentarios porque el peruano está de consejero, después de lo que hizo en contra de la oposición. El estratega también asesoró a Morales entre 2005 y poco antes del referéndum de 2016. Fue parte de la gestión del exmandatario en los momentos de mayor persecución y desprestigio en contra de líderes y políticos de la oposición entre el 2006 y 2009. Más recientemente, en medios de las pugnas internas en el Movimiento al Socialismo (MAS), en pasados días el jefe de bancada de esa sigla, Gualberto Arispe, mostró una fotografía de un almuerzo en el que se ve a Chávez y al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. La autoridad dijo que no “tiene ningún tipo de relación” con el estratega y que la foto es de 2018.