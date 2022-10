Senador de Creemos afirma que UCS estaría ofreciendo su sigla a Luis Arce para 2025





Página Siete.- El senador de Creemos Henry Montero apuntó este miércoles a un “concubinato” entre la administración del alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, y el Gobierno nacional. El asambleísta sostuvo que la Unidad Cívica Solidaridad (UCS), partido de la autoridad municipal, le habría ofrecido su sigla al presidente Luis Arce para presentarse a las elecciones de 2025. “El fin de semana han existido reuniones en el entorno de UCS, que el partido estaría ofreciendo sus siglas al señor (Luis) Arce Catacora, en caso de que no fuera candidato para el 2025 por el Movimiento Al Socialismo”, manifestó Montero en contacto con la prensa. En opinión del senador, esto demuestra el “apoyo” de Fernández al Gobierno de Arce, pese a que el clamor del pueblo cruceño es que el censo se lleve a cabo en 2023. Al respecto se manifestó el diputado del MAS Daniel Rojas, quien restó importancia a dichos señalamientos y dijo que es “prematuro” hablar de las elecciones. Esto, una semana después de que, en el ampliado del MAS, Gerardo García proclamara a Evo Morales como candidato. “A la oposición le quita el sueño el MAS. Dejen de preocuparse por nosotros. Nuestros problemas los vamos a resolver nosotros internamente. Si USC ha ofrecido o no ha ofrecido (su sigla a Luis Arce) no es de incumbencia de la oposición”, recalcó.