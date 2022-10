Paris Hilton fue abusada sexualmente cuando la enviaron a una escuela secundaria de Utah





12/10/2022 - 12:00:48

Infobae.- La celebrity Paris Hilton reveló en una nueva entrevista los horrores que padeció mientras asistió en 1998 a la escuela Provo Canyon en Utah. La bisnieta del magnate hotelero, Conrad Hilton, explicó que la pesadilla comenzó en su época de secundaria, en Nueva York, donde se volvió “adicta a la vida nocturna. Me sentía como la reina de la noche. Ahí es donde realmente me convertí en Paris”. Preocupados, sus padres primero la castigaron encerrándola en su habitación y quitándole el teléfono, pero cuando eso no funcionó la enviaron a “escuelas de crecimiento emocional”, como la Provo Canyon ubicada en Utah. Allí el infierno fue mayor, “la peor de las peores”, en la cual solo estuvo 11 meses en 1998. Según Paris, le quitaban sus pertenencias y cuando trató de escapar la golpearon brutalmente delante de otros chicos. La millonaria, cree que el personal de esa escuela disfrutaba con “torturar a los niños y verlos desnudos”. Además en una reciente entrevista con el New York Times confesó que los miembros del personal le “realizaban exámenes cervicales” a la fuerza, a ella y a otras estudiantes. “Muy tarde en la noche, esto sería alrededor de las 3 o 4 de la mañana, nos llevaban a mí y a otras niñas a esta habitación y nos realizaban exámenes médicos”, afirmó Hilton. Además, alegó que “ni siquiera fue con un médico”, sino que “fueron un par de miembros diferentes del personal que nos hicieron acostarnos sobre la mesa y pusieron sus dedos dentro de nosotros”. “Pero está volviendo el tiempo atrás ahora, y pienso en ello. Y ahora, mirando hacia atrás como adulto, eso definitivamente fue abuso sexual”.

“Lloré mientras me sujetaban y dije: ‘¡No!’ Simplemente dijeron: ‘Cállate. Tranquilizarse. Deja de luchar o irás a Obs’”, escribió Hilton, y agregó: “Es importante hablar sobre estos momentos dolorosos para que pueda sanar y ayudar a poner fin a este abuso”. Según el medio Page Six, los representantes de Provo Canyon no respondieron de inmediato para hacer comentarios sobre las acusaciones. Los maltratos a Paris en aquel lugar habrían incluido el recetarle pastillas, al igual que al resto de los alumnos, pero ella las escondía en una servilleta para no tomarlas. Como si se tratara de una prisión, según Hilton, cuando descubrieron que no estaba tomando sus medicamentos la pusieron en aislamiento. “Hacían que la gente se quitara la ropa y entrara allí durante unas 20 horas. Me sentí como si me estuviera volviendo loca. Alguien estaba en la otra habitación, había como una camisa de fuerza. ... Me estaba congelando, me estaba muriendo de hambre, estaba sola. Tenía miedo”. Una vez que alcanzó la mayoría de edad, Paris pudo librarse de ese martirio y volvió a casa sin decir una palabra a su familia de lo que vivió ahí. “Después de estar en esa escuela, no quería que nadie lo supiera, no quería avergonzarme de que estaba tan obsesionada con lucir perfecta por fuera”. En 2020, la artista de “Stars Are Blind” lanzó el documental “The Is Paris”, pintando un panorama más amplio de su juventud problemática y su experiencia traumática en el internado. Paris habló de sus luchas en la escuela junto con tres de sus excompañeros de clase que corroboraron las afirmaciones de abuso de la heredera. La empresaria ahora exitosa compartió en el documental que los asistentes fueron alimentados a la fuerza con medicamentos, sujetos con restricciones como castigo y, a veces, arrojados a confinamiento solitario hasta “20 horas al día”, comentó en la nota de Page Six. El medio confirmó que la actriz de “House of Wax” se asoció con Unsilenced.org y Breaking Code Silence en mayo para instar a que se tomen medidas federales contra estas instalaciones, hablando junto a otros 200 sobrevivientes en Washington, DC. Paris ha trabajado con los legisladores para impulsar la legislación, incluida la Ley de la industria de “adolescentes con problemas”, SB127, que se convirtió en ley en 2021. El proyecto de ley tenía la intención de aumentar la supervisión del gobierno en los centros de tratamiento residencial para jóvenes de Utah. En mayo, visitó Washington junto con legisladores para apoyar la Ley Federal de Responsabilidad por el Cuidado Congregado, que tiene la intención de investigar más a fondo el presunto abuso en estas instalaciones, así como crear una Declaración de Derechos de Jóvenes en el Cuidado Congregado.