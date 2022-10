Fabriles respaldan mandato de Huarachi y plantea proceso interno contra quienes tomaron la COB





12/10/2022 - 11:51:51

Erbol.- En medio de cuestionamientos del sector minero al ejecutivo de la Central Obrera Boliviana (COB), la Confederación de Fabriles expresó su respaldo a que Juan Carlos Huarachi cumpla su mandato vigente y advirtió con llevar a proceso disciplinario a los trabajadores que tomaron la sede del ente matriz en La Paz. El pronunciamiento surge un día después de que mineros de Huanuni tomaron físicamente la sede de la COB, desconociendo a Huarachi por considerar que no representa a los intereses de los trabajadores. El ejecutivo de los fabriles, Mario Segundo, recordó que en un Ampliado realizado en Pando se ratificó a la actual dirigencia de la COB. Entonces, se amplió el mandato de Huarachi hasta 2024. El dirigente fabril consideró que “no es justo” que sólo algunos sindicatos pidan un congreso o la renuncia de Huarachi. Recalcó que la posición de su Confederación es que se respete la determinación del Ampliado de la COB, cuando se ratificó a la actual dirigencia, y que ese mandato se cumpla. Asimismo, dijo que no aceptarán la toma de la sede de la COB, porque es de todos los trabajadores y un sindicato no puede sobrepasar al ámbito orgánico. Anunció que en un Ampliado se planteará que los responsables de la toma sean puestas ante el tribunal disciplinario. En el tema del conflicto por la Gestora Pública y el Decreto 4783, los fabriles tomaron también posición. Respecto a la Gestora, plantearon que los trabajadores sean parte del directorio y no limitarse sólo a ser fiscalizadores, con el objetivo de garantizar los aportes. También pidieron la abrogación del Decreto 4783, el cual es rechazado por disponer que las empresas públicas trasfieran parte de sus utilidades al Tesoro del Estado para financiar proyectos y bonos.