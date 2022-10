Amasia, el supercontinente que se creará cuando desaparezca el océano Pacífico





12/10/2022 - 11:32:43

DW.- Todo parece indicar que océano Pacífico desaparecerá cuando Asia colisione con las Américas para formar un nuevo supercontinente llamado Amasia. Así lo predijo una nueva simulación por superordenador de las placas tectónicas de la Tierra. Pero no se preocupe. Según el nuevo estudio, publicado recientemente en National Science Review, y dirigido por la Universidad de Curtin, en Australia, al océano más antiguo de nuestro planeta aún le quedan otros 300 millones de años. Dado que la Tierra lleva miles de millones de años enfriándose, el equipo científico descubrió que el grosor y la resistencia de las placas bajo los océanos se reducen con el tiempo. Así, según los investigadores, el océano Pacífico, que está retrocediendo casi un centímetro al año, alberga numerosas zonas de subducción, lugares donde las placas tectónicas chocan y se superponen. Conocidos coloquialmente en el Pacífico como el "Anillo de Fuego", estos lugares funcionan casi como desagües de bañera para el fondo del océano, según informa Science Alert. Los continentes actuales volverán a juntarse "Durante los últimos dos mil millones de años, los continentes de la Tierra han chocado entre sí para formar un supercontinente cada 600 millones de años, lo que se conoce como el ciclo de los supercontinentes. Esto significa que los continentes actuales volverán a juntarse dentro de un par de cientos de millones de años", explicó el autor principal, el Dr. Chuan Huang, del Grupo de Investigación de la Dinámica de la Tierra de Curtin y de la Escuela de Ciencias de la Tierra y Planetarias, en un comunicado de prensa de la universidad. Según Huang, los nuevos hallazgos son significativos y proporcionan una visión de lo que le ocurriría a la Tierra en los próximos 200 millones de años. "El nuevo supercontinente resultante ya ha recibido el nombre de Amasia porque algunos creen que el océano Pacífico se cerrará (a diferencia de los océanos Atlántico e Índico) cuando América colisione con Asia. También se espera que Australia desempeñe un papel en este importante acontecimiento de la Tierra, colisionando primero con Asia y conectando después América y Asia una vez que se cierre el océano Pacífico", afirmó el autor.



El océano Pacífico está condenado a desaparecer New @CurtinUni-led research has found that the world’s next supercontinent, Amasia, will most likely form when the Pacific Ocean closes in 200 to 300 million years. Read more: https://t.co/p1J4XEbCPw pic.twitter.com/EkzBV2DZbU — Curtin Media (@CurtinMedia) September 30, 2022 No todos los científicos se ponen de acuerdo sobre cómo será el próximo supercontinente o cómo se formará, pero en muchas simulaciones, el océano Pacífico está condenado a desaparecer, según reporta Science Alert. Mientras que algunos estudios sugieren que el océano Atlántico, que se está expandiendo en la actualidad, podría empezar a reducirse en el futuro, creando así un supercontinente anillado por un súper océano Pacífico, los investigadores de la Universidad de Curtin no están de acuerdo. "Al simular cómo se espera que evolucionen las placas tectónicas de la Tierra utilizando un superordenador, pudimos demostrar que en menos de 300 millones de años es probable que sea el océano Pacífico el que se cierre, permitiendo la formación de Amasia, lo que desacredita algunas teorías científicas anteriores", dijo Huang. Cambio drástico del ecosistema y el medio ambiente de la Tierra Por otra parte, según el comunicado de prensa de la Universidad de Curtin, el hecho de que todo el mundo esté dominado por una sola masa continental alteraría drásticamente el ecosistema y el medio ambiente de la Tierra. "La Tierra, tal y como la conocemos, será drásticamente diferente cuando se forme Amasia. Se espera que el nivel del mar sea más bajo, y el vasto interior del supercontinente será muy árido con altos rangos de temperatura diaria", dijo el coautor Zheng-Xiang Li, profesor distinguido de Curtin. "Actualmente, la Tierra está formada por siete continentes con ecosistemas y culturas humanas muy diferentes, por lo que sería fascinante pensar en el aspecto que podría tener el mundo dentro de 200 o 300 millones de años", agregó.

Teorías sobre el futuro de los continentes A pesar de los resultados de la simulación del equipo en Australia, los científicos siguen intentando comprender el ciclo de los supercontinentes de la Tierra, impulsado por el calor y la gravedad. Entre otras teorías sobre el futuro de los continentes, se encuentra el de la formación de un supercontinente llamado Novopangaea, en las Américas colisionan con la Antártida antes de chocar con Eurasia y África. Esto corta el Pacífico de una manera diferente, pero con resultados similares, explica Science Alert. En otro escenario de supercontinente, llamado Aurica, prosigue el medio científico, los océanos Pacífico y Atlántico se cierran definitivamente y surge una nueva cuenca oceánica en su lugar. Aunque aún no hay una respuesta final, y quizás nunca llegue, está claro que la Tierra y sus océanos no serán siempre, así como no lo han sido en pasado, tal cual como lo conocemos ahora.