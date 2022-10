Gobierno advierte que paro en Santa Cruz afectará desarrollo del censo y pondrá en riesgo los logros económicos





12/10/2022 - 08:31:38

ABI.- De concretarse el paro cívico convocado en Santa Cruz afectará el desarrollo del propio censo y pondrá en riesgo los diferentes avances en materia de reconstrucción económica, advirtió este martes el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui. “Si es que se lleva algún paro o paro indefinido, claramente va a afectar, van a afectar y a obstaculizar el trabajo de las brigadas y los municipios no van a poder coordinar con el Instituto Nacional de Estadística”, afirmó en una entrevista con Bolivia Tv. El llamado Comité Interinstitucional, liderado por el gobernador Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo, y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, optó por ir al paro y rechazar el diálogo convocado por el Gobierno. Esa reunión se realizó este martes en la capital oriental con presencia de expertos del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade) y del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa). En este escenario, se esperaba que Camacho y Cuéllar expongan y justifiquen el adelantamiento del censo. El Celade y el Unfpa sugirieron en la mesa técnica “no tomar atajos” en la realización del Censo de Población y Vivienda e incluso advirtieron que el calendario fijado para la encuesta nacional para junio de 2024 “tiene recortes de tiempo que son importantes de observar”. Los grupos de poderes cruceños a la cabeza de Camacho, quien en 2019 lideró el golpe de Estado, decidieron iniciar el 22 el paro, si hasta el 21 no se adelantaba el censo. La respuesta del Gobierno fue entablar un diálogo técnico, al que no asistieron los sectores opuestos al Ejecutivo. Cusicanqui advirtió que el eventual paro no solo afectará el desarrollo del censo, sino también los esfuerzos y logros alcanzados en la reconstrucción económica. “En el plano económico se pone en riesgo todos los avances que viene realizando el Gobierno para la reactivación de la economía”, afirmó. Bolivia tiene uno de los indicadores más bajos de inflación y proyectó un crecimiento de 5,1% para este 2022, pese al contexto externo adverso.