Gobierno descarta abrogar el decreto que fija el Censo para 2024 y Santa Cruz ratifica el paro





11/10/2022 - 20:32:48

Los Tiempos.- El Gobierno Nacional descartó la abrogación del decreto supremo que fija el Censo de Población y Vivienda para mayo o junio de 2024 y Santa Cruz ratificó la realización del paro indifenido para la próxima semana. El ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, confirmó que los resultados oficiales se conocerán 12 meses después del día de la ejecución de esta iniciativa, argumentando que acortar plazos porque puede poner en "riesgo la calidad". "Más allá de establecer y discutir una fecha determinada del proceso censal, lo más importante es enfocarnos en tener un censo de calidad, responsable, bien trabajado y que nos permita tener datos de calidad", dijo Cusicanqui. Por otro lado, el vocero presidencial, Jorge Richter, señaló que recortar plazos del proceso censal no es "un tema de voluntad", sino que se trata de "posibilidades técnicas". Agregó que "pareciera fácil" reunir a más de 320 mil encuestadores, pero apuntó que, en ese proceso de selección, se presentará una cantidad mayor de lo requerido, por lo que cuestionó que en muchos casos "sobre simplificamos" el proceso. "Pensamos que podríamos comprimir entre tres, cuatro o cinco meses solamente en función de una decisión política y de una cuestión de decisiones también de orden personal, y no existiría esa posibilidad porque se afecta la calidad del Censo", sostuvo Richter, al citar que expertos internacionales recomiendan incluso demorar el proceso hasta octubre de 2024. La reunión estuvo marcada por la ausencia del Comité Interinstitucional que impulsa el Censo, que decidió no asistir amte el incumplimiento de la condición de que se abrogue la norma que establece la encuesta para 2024. Comité Interinstitucional ratifica el paro indefinido desde el 22 de octubre Red Uno.- El coordinador del Comité Interinstitucional, Manfredo Bravo, ratificó el paro indefinido a partir del 22 de octubre e indicó que la única manera de suspender la medida es abrogando el Decreto Supremo 4760 que fija la fecha de realización del Censo de Población y Vivienda para el 2024. "Tendrán que aguantarse el paro indefinido del 22 de octubre y otras medidas que vendrán", dijo el coordinador. Afirmó que la única manera de evitar la medida de presión es abrogando el Decreto y definiendo una fecha para que el Censo se realice en 2023. "El paro está en camino, estamos trabajando para que el paro sea exitoso y si el gobierno quiere que esto no se les complique que abrogue el Decreto 4760", agregó. Recordemos que el cabildo que se llevó a cabo en Santa Cruz el pasado 30 de septiembre dio un plazo de 21 días al Gobierno para atender sus demandas, caso contrario se iniciaría un paro indefinido en todo el departamento. De igual manera, en los últimos días se han registrado cabildos en otros departamentos del país pidiendo la realización del Censo e