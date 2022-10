Tras una noche de copas pidió un Uber para ir a su casa y le cobraron 39.000 dólares





11/10/2022 - 19:44:29

Tal vez Oliver Kaplan sufrió una de las peores resacas de su vida y no precisamente por haber tomado en exceso, sino por el cobro que le hicieron por una carrera en Uber de más de 39.000 dólares tras una noche de copas en Manchester, Reino Unido. El joven, de 22 años, indicó que había pedido un servicio por la aplicación después de haber terminado su turno laboral para reunirse con unos amigos en un pub cercano a su lugar de trabajo. "Pedí un Uber como lo hago la mayoría de las noches en el camino a casa desde el trabajo y todo parecía normal. El conductor llegó, me subí al Uber y me llevó exactamente a donde iba. Fue un viaje de 15 minutos, como máximo", declaró Kaplan. Él afirma que normalmente el viaje cuesta 11 o 12 dólares. No obstante, todo cambió cuando se levantó a la mañana siguiente. “Cuando me desperté con resaca a la mañana siguiente, ¡lo último que esperaba era un cargo de más de £ 35,000!”, exclamó Oliver. Se contactó rápidamente con Uber para averiguar el porqué del cobro excesivo y los ingenieros de la empresa determinaron que de alguna manera él había cambiado el punto de destino a Australia. De acuerdo con información del medio local The Mirror, posiblemente el joven cambió la ubicación del pub, situado en Witchwood, Reino Unido, a un parque en Victoria, Australia. Afortunadamente, Kaplan no tenía las 39.000 dólares, por lo que la compañía no pudo retirar los fondos. “Si tuviera esa cantidad de dinero, habría tenido que perseguirlos para obtener un reembolso. Podría haberme llevado a todo tipo de problemas financieros. Ellos fueron muy buenos al respecto y lo hicieron (el cambio) de inmediato, pero fue una media hora estresante, por decir lo menos”, expresó el joven. Finalmente, Uber pudo recalcular la tarifa y la fijó en 12 dólares. Desde la empresa se excusaron por “las molestias ocasionadas”.