El hombre que no puede amar sufre alergia cuando tiene relaciones sexuales





11/10/2022 - 19:39:05

Un hombre de 27 años, cuya identidad no ha sido revelada, sufre lo que para muchos sería una maldición, es alérgico a sus propios orgasmos, según ha revelado un facultativo en DailyMail. El paciente padece una rara enfermedad de la que poco se conoce y por la que ha tenido que abstenerse de tener sexo ya que cada vez que eyacula tiene síntomas parecidos a los de una gripe. El ‘hombre que no podía amar’ comenzó a tener la sintomatología hace una década, cuando tenía 17 años y desde entonces ha estado evitando tener cualquier relación sexual o amorosa. Lo padecen unas 60 personas en el mundo La rara condición del paciente se publicó en una revista médica por lo extraño de la misma, pero no está solo porque al parecer más personas lo padecen en el mundo. Los expertos han encontrado en el mundo 60 hombres con el mismo caso, con lo que lo han denominado el síndrome de la enfermedad posorgásmica (POIS). Al parecer, los científicos creen que se trata de una respuesta autoinmune a su propio esperma lo que causa el sufrimiento a estos pacientes, quienes pueden llegar a sufrir fiebre, tos, estornudos, debilidad muscular, además de problemas de memoria, concentración o con el habla. El investigador Andrew Shanholtzer asegura que los síntomas tras la eyaculación pueden variar en su duración, entre dos días y una semana después. Además, creen que podría haber en el mundo más personas con el mismo problema.