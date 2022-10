La novia de Piqué ya convive con los hijos de Shakira





11/10/2022 - 19:30:52

Aunque su relación se dio a conocer en medio de la polémica tras el anuncio de la separación entre Shakira y Gerard Piqué , todo parece indicar que el romance entre el futbolista y su nueva pareja, Clara Chía, va viento en popa. Al menos así aparenta ser luego de las imágenes que el paparazzi Jordi Martin captó y que en exclusiva comparte el programa de televisión El Gordo y la Flaca. En ellas se ve a Clara Chía observando cómo juega futbol Piqué con sus hijos Milan, Sasha y un perro. De acuerdo con la emisión, el momento ocurrió en una de las casas que tiene la ex pareja, precisamente la que está ubicada en los pirineos catalanes, en Cerdanya. Aunque algunos internautas aseguran que la mujer de espaldas es en realidad Montserrat Bernabéu, la mamá del jugador del FC Barcelona, el paparazzi insiste en que es Clara Chía. Según ha trascendido, la relación entre Gerard Piqué y su nueva novia, Clara Chía, lleva más de un año y, cuando se dio a conocer la noticia de la posible infidelidad del futbolista, se revelaron detalles no sólo de su romance con la joven diez años menor que él, sino de que engañó a la colombiana en múltiples ocasiones e incluso hasta con su ex, Nuria Tomas. Hace unos días, la colombiana y el español se reencontraron en el partido de béisbol de su hijo Sasha, pero no existió el más mínimo contacto, incluso, se sentaron en gradas alejadas. Este fin de semana, la cantante dio un adelanto más de su nuevo sencillo que podría titularse Monotonía y que interpreta con Ozuna. Antes, a través de sus redes, había revelado tres frases: “No fue culpa tuya”, “Ni tampoco mía” y “Fue culpa de la monotonía”. Después publicó un video que es difícil no asociarlo con Piqué y el ambiente que se ha derivado tras su ruptura amorosa con él. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) En el clip se ven los zapatos de un hombre pisando un corazón sin ninguna consideración. “Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría” escribió Shakira al pie de la publicación. En una entrevista reciente con Elle, Skakira dijo: “Ha habido días en los que ha tenido que recoger sus pedazos del suelo. Me gusta recomponerme y verme en el espejo y saber que soy mamá y que mis hijos dependen de mí". Sus palabras también se pueden relacionar con el video, ya que mientras el hombre pasa por encima del corazón, enfrente se ve a una mujer hincada en el piso tratando de recogerlo.