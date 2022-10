Del Castillo afirma que se enfoca en la gestión y deja al Presidente decidir sobre su cargo





11/10/2022 - 18:12:34

Erbol.- Luego de que un Ampliado del MAS, encabezado por Evo Morales, pidió su destitución, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, afirmó que el presidente Luis Arce tiene la atribución exclusiva de decidir sobre su gabinete y que, por su parte, está enfocado en la gestión. El Ampliado del MAS pidió la destitución de Del Castillo y del ministro Iván Lima, por considerar que están aliados con la derecha. Antes el expresidente Morales acusó a ambos de estar detrás de un “plan negro” para desprestigiarlo. Al respecto, el Ministro de Gobierno dijo que decidir sobre su cargo “es una atribución exclusiva del Presidente que ha obtenido la votación más alta en historia de Bolivia”. “Siempre vamos a seguir su mandato y siempre vamos a seguir sus lineamientos correspondientes”, aseguró Del Castillo en referencia a Luis Arce. Afirmó que lo más importante es enfocarse en la gestión, porque “el pueblo boliviano ya no quiere estar en pelea de políticos, ya no quiere discusión entre políticos, lo que quiere el pueblo boliviano es que se mejores las condiciones de vida, salud y economía”. El titular de la cartera de Gobierno dijo que el pueblo les paga para cumplir funciones y generar mejores condiciones de vida, rumbo hacia nuestro Bicentenario. Aclara foto con Chávez El Ministro también se refirió a la acusación del jefe de bancada del MAS, Gualberto Arispe, quien lo vínculo con Luis Fernando Camacho por una foto en que comparte mesa con Walter Chávez, quien es asesor del líder de Creemos. El diputado Arispe infirió que la fotografía era reciente, porque Del Castillo aparece con el cabello corto, cuando antes lo tenía largo. El Ministro aclaró que esa foto es de diciembre de 2018, cuando asistió a un cumpleaños y pusieron a Chávez en la misma mesa. Aseguró que no tiene ningún tipo de relación con esa persona. Resaltó que en lugar de estar fijándose en los cortes de cabello de las autoridades, se necesita trabajar de de manera conjunta para construir una patria más digna.