Presidente del TSE: El poder político no respetó la soberanía popular del referendo de 2016





11/10/2022 - 17:39:29

Erbol.- El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, afirmó que en 2016 el poder político no respetó esa soberanía respecto al referendo sobre la reelección presidencial. “Esa duda que usted me plantea se podría aplicar en el caso del referéndum aquel del 2016, donde el pueblo votó por una opción, pero en los hechos el poder político logró dejar sin efecto aquella decisión popular, no respetó a la soberanía popular”, dijo Hassenteufel en entrevista con ERBOL el lunes a propósito del día de la recuperación de la democracia. En el referendo del 2016 la mayoría de los votantes rechazó implementar la reelección presidencial indefinida, sin embargo, el MAS promovió una acción ante el Tribunal Constitucional Plurinacional para que se habilite esta figura bajo el argumento de que es derecho humano. Una sentencia favorable al partido azul permitió una nueva repostulación de Evo Morales en 2019. Hassenteufel sostuvo que tema lamentablemente no depende del Órgano Electoral. Dijo que el voto del ciudadano debería respetarse escrupulosamente. Aseguró que en el periodo de las actuales autoridades electorales, se ha cumplido con la voluntad popular. Destacó que para la transparencia del proceso electoral se puso a disposición en la página web del Órgano Electoral las actas llenadas en las elecciones. “Ahí está la mejor garantía, ahí están todas las actas de todas las mesas”, recalcó. Hassenteufel resaltó que debe salvaguardar la independencia del órgano Electoral. En ese marco, precisó que en ningún momento ha sentido una presión o alguien que le llame para direccionar sus acciones. Respecto a fortalecer la independencia del Órgano Electoral, el presidente del TSE planteó que se debe tratar el tema del presupuesto, puesto que observa una “cierta dependencia del Ministerio de Economía”. Explicó que se deben hacer trámites y gestiones a través del Ministerio de Economía, además de que debe aprobar la planilla presupuestaria. “Esto creo que ese es un tema que en algún momento tenemos que plantearlo de manera oficial, para lograr que el Órgano Electoral pueda manejar sus recursos de manera directa y sin tantas trabas”, agregó.