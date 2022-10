INE y organismos internacionales: Resultados del Censo se conocerán como mínimo después de 12 meses





11/10/2022 - 17:13:26

Un mínimo de 12 meses es el plazo prudente para conocer los resultados finales de un Censo de Población y Vivienda, afirmaron, por separado, los especialistas del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade), Carolina Cavada; del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), Daniel Allende Lizama y del INE Bolivia, Martha Oviedo. “El procesamiento de datos está en torno a los doce meses, por toda la labor que se tiene que hacer”, indicó Allende durante la mesa técnica del Censo instalada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), en Santa Cruz, con alcaldes del departamento, la FAM-Bolivia y organismos internacionales, publica la ABI. El especialista, que se desempeña como asesor técnico Unfpa del Censo de Población y Vivienda en Bolivia, refirió que para el procesamiento de datos que se obtendrá en la encuesta nacional se deben superar diferentes aspectos como la calidad de la escritura y las condiciones en las que se trasladarán las encuestas. Basado en la experiencia, Allende refirió que en muchas ocasiones las boletas presentan borrones o están dañados que obligan a realizar una revisión manual de la información. A su vez, Carolina Cavada, de Celade, indicó que pese a tener tecnología, a diferencia del pasado, varios países se tomaron “de 11 a 13 meses” para entregar los primeros resultados de su Censo. “La entrega de resultados es compleja y se relaciona con el procesamiento y el sistema de captura de datos, ya sea por escaneo o por digitación, se requieren 12 meses para entregar resultados, es un trabajo que cuesta mucho”, indicó Cavada. Advirtió que quienes “se adelantaron o trataron de entregar resultados preliminares” cometieron “errores y se presentaron problemas”. “Si tenemos problemas en la entrega de resultados no solo se ve dañado el Censo y todas las políticas públicas por 10 años, sino que se ve dañado el prestigio del INE en cuestión, prestigio que siempre hay que cuidar”, dijo. La especialista también sugirió tomar en cuenta el proceso de contratación de la empresa que se hará cargo del procesamiento de datos porque se suelen presentar dificultades donde incluso no se presentan las firmar porque no hay una gran cantidad de compañías especializadas en la materia. “Panamá tuvo problemas cuando estaba pensado hacer el Censo en 2020, tuvo problemas con la licitación y esta tuvo que ser suspendida y finalmente no se hizo, Paraguay que va a salir a terreno el próximo mes y también tuvo retrasos en sus procesos de licitación y al final no lo pudo hacer y al final lo va hacer con datos digitales”, comentó. Al respecto, la coordinadora General del Censo de Población y Vivienda (CPV) del INE, Martha Oviedo, dijo que los resultados generales de la cantidad poblacional en los departamentos y municipios del país se tendrá un año después del Censo Nacional de Población y Vivienda. “Vamos a tener 12 meses para informar los datos generales de lo que es la población a nivel departamental, a nivel municipal son 12 meses para este trabajo”, informó. Respecto a los resultados de las otras preguntas sobre temas específicos, las cuales servirán para realizar estudios, Oviedo informó que se tendrán hasta 16 meses tras la jornada de la encuesta nacional. Indicó que a inicio de mes se redactó el documento de contratación, que en noviembre será publicada la convocatoria, y que hasta el 16 de diciembre se recibirán las propuestas. De acuerdo con la información de Oviedo, la boleta censal tiene un 99% de avance y que solo resta realizar algunos trabajos de campos para medir la percepción de la población sobre las preguntas. En una amplia exposición, Oviedo, que trabaja en el INE desde hace más de 15 años, explicó que el cuestionario censal es fruto de reuniones interinstitucionales con ministerios y entidades como Unfpa y Celade. Además de los más de 70 aportes que se recibieron a través del Instituto Abierto, una plataforma que habilitó el INE para recibir las sugerencias en el diseño de la boleta censal.