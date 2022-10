Facebook e Instagram en la lista de organizaciones terroristas y extremistas de Rusia





11/10/2022 - 09:38:47

Infobae.- La agencia rusa de vigilancia financiera, Rosfinmonitoring, incluyó al gigante tecnológico estadounidense Meta , matriz de Facebook, Instagram y Whatsapp, en su lista de “terroristas y extremistas”, tal y como reclamaba la Fiscalía, informó este martes la agencia de noticias Interfax. El conglomerado ya figura en la lista negra del servicio ruso en el portal de ese organismo gubernamental. Un tribunal de Moscú rechazó en junio un recurso de Meta tras ser declarada culpable de “actividad extremista” en Rusia en marzo y prohibió sus operaciones en el país. En el tribunal, el abogado de Meta dijo entonces que ésta no llevaba a cabo actividades extremistas y que estaba en contra de la rusofobia. La Fiscalía rusa presentó además una petición del Parlamento para investigar las actividades de la compañía por “difundir propaganda terrorista” y amenazar la seguridad de los ciudadanos rusos. Asimismo, un comité legislativo la acusó de incitar a la violencia y al asesinato de ciudadanos rusos. Así, la Fiscalía se amparó en dos artículos del código penal que señalan a Meta como partícipe en actos de “propaganda terrorista” y de “incitar al odio y la enemistad con amenaza de violencia”, al tiempo que acusó a la empresa de reducir sus restricciones sobre el “contenido de odio” hacia los ciudadanos rusos, en una decisión que “fomenta la permisibilidad de las actividades terroristas” contra la población y el personal militar. Meta había anunciado el 10 de marzo que las plataformas permitirían declaraciones como “muerte a los invasores rusos” pero no amenazas creíbles contra civiles, antes de decir que el cambio solo se aplicaba a los usuarios que publicaran desde dentro de Ucrania. Facebook e Instagram son inaccesibles en Rusia desde marzo, pero muchos rusos recurrieron a la VPN para seguir utilizando la red social. Instagram es especialmente popular en Rusia, y solía ser una plataforma clave para la publicidad y las ventas. Miles de millones de personas utilizan la aplicación de Meta en todo el mundo. Esta decisión pone a Meta en la misma lista que los grupos nacionalistas de derechas, las organizaciones terroristas extranjeras, incluidos los talibanes, y los grupos de la oposición rusa. Por otra parte, Rosfinmonitoring incluyó también en su lista de “organizaciones terroristas” al movimiento civil Vesna, que durante las últimas semanas ha convocado protestas contra el decreto de “movilización parcial” aprobado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en el marco de la guerra en Ucrania, tal y como ha informado la agencia rusa de noticias Interfax. De esta forma, dicho grupo no puede disponer del dinero para financiar sus actividades. Miles de personas fueron detenidas en las acciones de protesta organizadas por Vesná en Moscú y las principales ciudades del país tras el decreto de Putin del 21 de septiembre.