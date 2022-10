Rusia ataca infraestructura clave para el suministro eléctrico en Ucrania





RT.- Por segundo día consecutivo, las Fuerzas Armadas de Rusia han lanzado este martes ataques masivos de misiles contra instalaciones de infraestructura crítica en Ucrania, principalmente centrales de suministro eléctrico. Las andanadas se sucedieron días después de que una explosión afectara al puente de Crimea, lo que fue calificado por el presidente ruso, Vladímir Putin, de atentado terrorista perpetrado por Ucrania. Desde el Ministerio ruso de Defensa se anunció que las ofensivas de esta jornada, llevadas a cabo mediante uso de armas de alta precisión y de largo alcance lanzadas por aire y por mar, fueron dirigidas contra objetos del mando militar y de infraestructura energética del país. "Todos los objetivos designados fueron alcanzados", recalcaron desde la institución.

Ataques en toda Ucrania Durante esta jornada se informó de una serie de impactos en regiones tanto del este como del oeste del país. Entre los objetivos alcanzados figura la central termoeléctrica Ladyzhínskaya, en la región de Vínnistia, cuyo equipo energético resultó dañado. Asimismo, hubo reportes de nuevos daños sufridos por instalaciones de infraestructura crítica, que hicieron que, por ejemplo parte de la ciudad de Lvov quedara sin electricidad, al tiempo que hay problemas con el suministro de agua. Mientras, el gobernador de la región de Dnepropetrovsk, Valentín Reznichenko, confirmó que los misiles alcanzaron infraestructuras energéticas en los distritos de Pavlograd y Kamenskiy, ocasionando "fuertes daños" y dejando a "muchas localidades" sin luz. En vista de ello, Reznichenko anunció el ahorro total de energía para garantizar el funcionamiento de los servicios públicos, como hospitales y transporte. En la jornada del lunes, misiles impactaron contra objetivos en capital del país, Kiev, así como en las regiones de Vínnitsa, Lvov, Rovno, Ternópol, Dnepr, Jmelnitski, Zhitómir, Poltava, Járkov, Nikoláyev, Cherkasy, Sumy, Ivano-Frankovsk y Odesa, causando destrucciones en centrales y otras construcciones. Asimismo, se produjeron fuertes caídas de la telefonía móvil y de Internet, aunque este martes el servicio de rastreo NetBlocks indicó que en el país se logró restablecer la conexión a la red global. Por otra parte, en ciudades como Kiev y Jmelnitski informaron empezaron a efectuar cortes programados de electricidad. En el caso de la capital ucraniana, se informó que no habrá electricidad durante franjas horarias de cuatro horas al día. Esta situación obligó a Ucrania, entre otras cosas, a suspender la exportación de energía eléctrica a los países de la Unión Europea y otras naciones con el fin de "estabilizar su propio sistema energético".



Objetivos clave Según estimaciones de la Policía Nacional ucraniana, este lunes un total de 70 construcciones fueron dañadas, incluidas 29 objetos de infraestructura vital. Por su parte, el ministro de Energía ucraniano, Guermán Galushenko, calificó las ofensivas como "el mayor ataque contra el sistema energético" del país desde el inicio del conflicto, al tiempo que instó a los ciudadanos a reducir el consumo energético. De momento, las autoridades ucranianas no han proporcionado un balance general de destrucciones del martes. Pese al carácter masivo de los ataques y los daños generados, de momento, no se reportaron ofensivas contra las subestaciones con voltaje de 750 kW, así como contra las instalaciones eléctricas cercanas a las centrales nucleares en las regiones de Rovno y Jmelnitski, recoge RT en ruso. "Los ataques contra los conmutadores abiertos de 750kW interrumpirán todo el sistema energético ucraniano. Las grandes fuentes, especialmente las centrales nucleares y las térmicas, quedarían aisladas y detenidas", destaca la publicación. Advertencia de Putin Rusia lanzó este lunes andanadas de misiles contra objetivos en todo el territorio ucraniano, dos días después de la explosión registrada en el puente de Crimea que conecta la península con el territorio ruso continental. El presidente del país, Vladímir Putin, que calificó lo ocurrido de atentado terrorista orquestado por servicios especiales de Ucrania, advirtió el lunes que en caso de que Ucrania siga perpetrando "atentados terroristas" contra territorio ruso, "la respuesta será dura y de una magnitud acorde con las amenazas planteadas". En este sentido, señaló que Kiev recurre a "métodos terroristas desde hace mucho tiempo". En concreto, mencionó tres intentos de atentados contra la central nuclear en la provincia rusa de Kursk, así como contra el gasoducto Turkish Stream tendido por el fondo del mar Negro hasta Turquía. "Kiev se ha puesto al mismo nivel que las formaciones terroristas más odiosas", aseveró.