Viceministro advierte que paro en Santa Cruz apunta a afectar la inflación y la economía





11/10/2022 - 08:19:29

De concretarse el paro convocado por el llamado Comité Interinstitucional, el objetivo es afectar de forma negativa los indicadores de inflación que actualmente están estables y golpear a la economía, aunque el Gobierno hará los esfuerzos necesarios para garantizar una canasta alimentaria accesible, aseguró el viceministro de Política Tributaria, Jhonny Morales. El gobernador Fernando Camacho, el cívico Rómulo Calvo y el rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, alentaron el paro desde el 22, si hasta el 21 no se adelanta el censo reprogramado en el Consejo Nacional de Autonomías (CNA). “Va a afectar, puede afectar (la inflación) porque hay muchos productos que se producen en Santa Cruz y suministra al mercado nacional como La Paz y Cochabamba, y eso puede perjudicar. En la medida que restrinjamos el tránsito de esos productos va a conllevar que haya un deterioro de la parte de la oferta y como la demanda no va a cambiar, esto va a presionar el precio de forma que pueda subir”, advirtió. Actualmente Bolivia reporta la inflación más baja de la región (1,76%), pese al contexto económico adverso y como resultado del modelo económico que apuesta a pilares como la inversión interna, redistribución de la riqueza e industrialización con sustitución de importaciones. Mientras que la proyección de crecimiento se cifró en 5,1%. El propio Banco Mundial mejoró las perspectivas de crecimiento. “Fíjense cómo nos están ranqueando y esto saben los del Comité Interinstitucional, por es quieren golpear a este elemento (crecimiento) y eso no solo es golpear al gobierno, sino a toda la población. Se está jugando con el destino del país, eso es lo que quieren afectar, el buen comportamiento de la economía”, advirtió en Bolivia Tv. Morales aseguró que el Gobierno hará los esfuerzos necesarios para mantener estables los precios de la canasta alimenticia. “Decirle a la población que estén tranquilos, que el gobierno está trabajando y destinando gran parte del tiempo a tener una canasta alimentaria con precios accesibles”, aseguró. ABI