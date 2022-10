Cochabamba y La Paz se unen a Santa Cruz y exigen censo en 2023





11/10/2022 - 08:10:54

Los Tiempos.- Organizaciones de Cochabamba y La Paz se suman a la exigencia de Santa Cruz de Censo de Población y Vivienda 2023 e incorporan plazos para que atienda el pedido y advertir con medidas de presión contra el Gobierno. Rómulo Calvo, del Comité Cívico Pro Santa Cruz, participó del cónclave cochabambino. En tanto, el Comité Interinstitucional ratificó que “no participará de la mesa técnica convocada para este martes en la capital oriental”. Censo en 2023, liberación de detenidos, cese a la persecución y reforma estructural de la justicia, entre otros, son puntos coincidentes aprobados por los cabildos de Cochabamba y La Paz, además de dar un plazo para que el gobernante atienda los pedidos ciudadanos; caso contrario, asumir medidas de presión, como un bloqueo de caminos decidido en el encuentro paceño, en tanto, en el valle se realizará una asamblea de la cochabambinidad el 21 de octubre. Cochabamba “Censo 2023, censo 2023; censo ya, censo ya”, coreaban los ciudadanos que acompañaban a las plataformas ciudadanas y otras instituciones cochabambinas además de vitorear el cántico que caracterizó en la crisis de 2019, “quién se cansa, nadie se cansa; quién se rinde, nadie se rinde”. Calvo, representante cívico de Santa Cruz, fue el primero en dirigirse a la comunidad que se dio cita en la Plaza de las Banderas, debido a la necesidad de retorno pronto a su ciudad por tener detención domiciliaria. En la oportunidad, el dirigente cívico cruceño alertó a la ciudadanía de un nuevo plan que pone en ejecución el masismo, por lo que se requiere enfrentar esta situación entre todos los departamentos. “Ahora nos toca luchar por algo que nos beneficia a todos. (...) El Gobierno está recurriendo a un plan macabro, la agenda escondida que tiene el Gobierno de un nuevo fraude, este censo es el más importante porque va a cuidar la libertad y la democracia de todos los bolivianos”, sostuvo Calvo. En este encuentro también participaron representantes de los militares en servicio pasivo, de Adepcoca, de Fejuve de la zona sur, además de la madre de familia de uno de los detenidos de la Resistencia Juvenil Cochala, “quien expresó no tener miedo a la persecución del Gobierno e incluso hasta brindar la vida”. La Paz En la sede de gobierno, se llevó adelante el cabildo de gremiales y cocaleros orgánicos de los Yungas, que también se sumaron al pedido de los cívicos cruceños de censo en 2023, además de requerir la libertad de los dirigentes de Adepcoca y exigir el cierre del mercado paralelo, que en la jornada pasada reabrió sus puertas. Al final del encuentro se decidió otorgar un plazo de 14 días para que el Gobierno cumpla con esas demandas; caso contrario, los cocaleros amenazan con iniciar un bloqueo de caminos de alcance nacional. Persecución Pese al pedido de “cese a la persecución”, a la conclusión del cabildo paceño, efectivos policiales de civil y representantes del Ministerio Público procedieron con la aprehensión de un dirigente cocalero de Adepcoca. Imágenes reflejan como efectivos del orden detuvieron un minibús en el que viajaba el dirigente regional de Chulumani Porfirio Rivero, que no tiene la mano izquierda y sólo tiene dos dedos en la derecha. Lo sindican de haber estado involucrado en la quema del mercado ilegal de coca. Comité no asistirá a la reunión de mesa técnica El Comité Interinstitucional del Censo en Santa Cruz determinó no asistir a la reunión de mesa técnica convocada por el INE para esta jornada debido a que el decreto que establece el censo para 2024 está vigente. El rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), Vicente Cuellar, afirmó que no tiene sentido mantener el encuentro si la fecha ya está condicionada en la normativa. “El Ministerio de Planificación y el INE incumplieron el acta porque se comprometieron a enviar toda la información y no sólo 31 diapositivas, sino el documento completo del operativo censal, incluidas las 700 actividades censales”, precisó Cuéllar. De acuerdo con El Deber, la autoridad universitaria hizo un recuento de los últimos nueve meses en los que Santa Cruz pide diálogo y concertación entorno al censo. Desde el 16 de febrero de 2022, cuando se envió la primera nota al INE, solicitando información sobre el avance del “operativo censal”, se han enviado 16 notas dirigidas al INE, al Ministerio de Planificación y al Presidente del Estado. Gobierno La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, declaró ante la prensa: “La predisposición del Gobierno al diálogo, a cumplir con los acuerdos que han sido firmados”. “Si existe la posibilidad de revisar la propuesta que ha presentado la Uagrm, cumplamos el punto 5 de nuestro acuerdo (sobre las mesas técnicas)”, dijo. Resoluciones del cabildo de Cochabamba 1. Transformación de la justicia, no más persecución política y que encarcelen a Evo Morales por sus delitos. 2. El censo se debe realizar en 2023 para no retrasar el crecimiento y desarrollo de las regiones. 3. Fortalecer la familia boliviana y no permitir el adoctrinamiento de los niños. 4. Realizar una concertación el 21 de octubre para determinar acciones como pueblo cochala si el Gobierno no responde mandatos del cabildo. 5. Convocar al presidente del Comité a ser parte de este movimiento. 6. Encargar al Comité de autodefensa tomar las medidas que sean necesarias.