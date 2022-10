Despliegue policial ante incumplimiento de medida sustitutiva de Calvo: Culpa a BoA por retraso





11/10/2022 - 08:03:36

Correo del Sur.- Un desplazamiento policial inusual se registró la noche de este lunes en el aeropuerto de Viru Viru en Santa Cruz, ante el incumplimiento del horario de la detención preventiva del presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, quien culpó a la aerolínea Boliviana de Aviación (BoA) por la demora de más de una hora para su regreso desde Cochabamba. Se presumía que iba a ser aprehendido, pero se subió rápidamente a su vehículo y se trasladó hasta su domicilio para cumplir con la medida sustitutiva por el supuesto delito de incumplimiento de deberes en la Caja Petrolera de Salud (CPS), que le sigue la Fiscalía. El arresto domiciliario que debe cumplir el Presidente del Comité pro Santa Cruz es de 21:00 a 7:00, de lunes a domingo. Calvo culpa a aerolínea estatal Brújula Digital.- El presidente del Comité Cívico pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, culpó la noche de este lunes a la aerolínea estatal Boliviana de Aviación (BoA) por el incumplimiento de, horario de su arresto domiciliario, debido al retraso de más de una hora en el vuelo de Cochabamba a la capital oriental. Calvo asistió al cabildo de Cochabamba y aseguró que el pasaje que compró de BoA preveía que el vuelo arribaría al aeropuerto de Viru Viru a las 20:35, lo que incumplió por un retraso de más de una hora porque no hubo ninguna respuesta de justificación. “Lamentablemente su línea aérea bandera (del Gobierno) se ha prestado, me imagino, porque no ha habido ninguna respuesta, no explicaron el motivo del atraso. Sin embargo, tenían a una Policía, antes de partir de Cochabamba, tenían a la Policía movilizada en Viru Viru”, declaró Calvo. Calvo estaba junto a su abogado Martín Menacho. Había asistido al cabildo cochabambino que pidió que el Censo Nacional de Población y Vivienda se realice en 2023 y no en 2024, como prevé el Gobierno. “No sé si esto ya es programado, ustedes han visto el desplazamiento policial en el aeropuerto, algo inusual, y ustedes están viendo la cantidad de policías aquí en mi casa, esto es un amedrentamiento que están queriendo hacer; saben que tienen un paro en puertas saben que cada día que pasa, todo Bolivia se está sumando a este pedido de un censo en 2023 y nos están queriendo amedrentar”, acotó. El dirigente cívico se refirió de esa forma al paro indefinido que estableció el cabildo cruceño, el mismo que dio un plazo al Gobierno hasta el 21 de octubre para que defina que el censo se realice en 2023. Por otra parte, Calvo anunció que este miércoles tiene programada una audiencia en la que se pretende revertir la detención domiciliaria que cumple, a pedido del diputado Rolando Cuéllar (MAS).