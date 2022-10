Hija de Añez denunció ante el Defensor del Pueblo linchamiento judicial contra su madre





10/10/2022 - 20:32:39

Erbol.- Carolina Ribera se reunió este lunes con el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, ante quien denunció lo que considera “linchamiento” judicial que sufre su madre Jeanine Añez. Destacó la actitud de la autoridad defensorial y espera que haga lo correcto. Expresó su agradecimiento por la predisposición de Defensor de recibirla en audiencia, puesto que su antecesora Nadia Cruz no respondía a sus notas. “Es un Defensor constitucional como mi madre es una exmadandataria constitucional y tiene la difícil misión y, está en sus manos, de seguir defendiendo las garantías constitucionales y democráticas, defender a todos los derechos de los bolivianos y bolivianas”, dijo tras la reunión. También Ribera manifestó que no pierda la esperanza de que su madre pueda defenderse en libertad. “Lo dije al Defensor que quiere que le devuelvan a mi madre todos su derecho que le han sido quitados, las garantías constitucionales, la presunción de inocencia, el derecho a defenderse libertad”, recalcó. Dijo que Callisaya se comprometió a hacer seguimiento del caso de Jeanine Añez, en temas como su salud, los agravios al debido proceso y sus condiciones carcelarias. Ribera indicó que esta es una oportunidad para que el Defensor demuestre que no está de parte de los privilegios del MAS a favor de Evo Morales y en contra de la “justicia selectiva”. “Esperemos que realmente haga lo correcto”, agregó.