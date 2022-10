Santa Cruz no asistirá al diálogo por el Censo y comienzan a coordinar el paro indefinido





10/10/2022 - 20:28:07

Santa Cruz no asistirá al diálogo de este martes por el Censo Nacional de Población y Vivienda, convocado por el Gobierno, y ya comenzó a coordinar la organización del paro indefinido que comenzará desde el 22 de octubre, según hizo conocer el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo-. El motivos para no asistir es que el Decreto Supremo 4760 aún no ha sido abrogado, por lo que consideran que no tiene sentido mantener una reunión si la fecha continúa en 2024. El rector de la Uagrm y vocero de ese comité, Vicente Cuéllar, dijo que el cabildo del 30 de septiembre determinó que Santa Cruz no participará en reuniones técnicas mientras ese decreto no se abrogue. Además, Cuéllar recordó que el INE no ha enviado la información requerida acerca del censo y sus 700 actividades; es más señaló que no ha dado a conocer cuál es la propuesta técnica del Gobierno. Las diferentes instituciones cruceñas se reunieron este lunes para evaluar la misiva enviada por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y decidieron enviar una carta de respuesta con la negativa a la reunión técnica debido a que en ese encuentro estarán “actores políticos que no permitirán un tratamiento técnico”. Resolución del Comité Interinstitucional



El Comité Interinstitucional impulsor del Censo de población y vivienda para el 2023, concluyó su encuentro enviando una carta al Gobierno central, donde se hace conocer la no participación de la institucionalidad en la reunión de este martes.



En el documento se especifica que se han realizado 11 reuniones de este Comité, 2 marchas universitarias con participación de la sociedad civil, 3 Cumbres institucionales, 2 paros ciudadanos: uno de 24 horas el 25 de julio y el otro de 48 horas el 08 y 09 de agosto y finalmente un cabildo departamental multitudinario, esperando respuestas sin éxito.



“El equipo técnico de la Comisión Interinstitucional no participará de la reunión citada para este martes 11 de octubre. Esperamos que en el marco de establecer un espacio de confianza para discutir técnicamente la fecha del Censo, a la brevedad posible se abrogue el Decreto 4760 y nos envíen toda la información solicitada”, culmina el documento.



Se viene el paro El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, indicó que la medida de presión es un mandato de la ciudadanía que se activará si no se abroga el Decreto Supremo 4760. “Nosotros ya hemos empezado a coordinar para que podamos llevar adelante un paro cívico en total tranquilidad en paz pero con la suficiente firmeza que siempre ha caracterizado al pueblo cruceño”, sostuvo. Según Camacho, “no existe” la voluntad política de adelantar el Censo y que el Gobierno busca cumplir su propia agenda de actividades para llevar el Censo en 2024 y tener los resultados “hasta el fin del mundo”. Los trabajos de organización del paro indefinido se desarrollarán de manera conjunta con el rector de la UAGRM y el Comité Interinstitucional Impulsor del Censo para garantizar que la convocatoria sea “masiva”. Gobierno Alcón asegura que Comité no quiere explicar sustento técnico para adelantar el censo Tras que el llamado Comité Interinstitucional ratificara que no asistirá a la mesa de diálogo sobre el censo, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó en Santa Cruz que este grupo “no quiere explicar” este martes al Gobierno y a los expertos internacionales el sustento técnico de su propuesta de adelantar el censo. Además, desafió al gobernador Fernando Camacho y al rector de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuellar, cumplir con el compromiso que asumieron en la primera reunión del 15 de agosto, cuando se comprometieron a presentar su propuesta y asistir a la mesa técnica de diálogo con expertos internacionales. “Estamos viendo que lo que no quieren es explicar, pero me refiere a una propuesta entregada y trabajada (como se comprometieron). Si se ha trabajado, respondamos al pueblo cruceño y boliviano que necesita trabajo serio”, demandó y reiteró la “predisposición para que en este escenario (del martes), lo que ellos plantean que se puede llevar adelante (censo en 2023), se justifique”. “Hoy no necesitamos paro, cuando el Gobierno está en Santa Cruz”, insistió la viceministra en una entrevista en Bolivia Tv y aclaró que el cambio de sede de la reunión fue, precisamente, para que no haya excusas. “El Gobierno quiere escuchar esta propuesta técnica que tiene la Universidad, que nos diga cómo reducimos las 700 actividades del censo, por qué reducimos, por qué plantean un censo experimental en enero y no como recomienda los estándares internacionales, un año antes, cómo vamos a suprimir determinadas actividades. Queremos escucharlo”, insistió. “Estamos viendo esos mismos grupos articulándose, el libreto es el mismo”, afirmó en alusión al golpe de Estado de 2019.