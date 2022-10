Las órdenes que recibió Dwayne Johnson para triunfar en Hollywood





10/10/2022 - 17:46:02

Dwayne 'La Roca' Johnson recibió la orden de bajar de peso, cambiar su nombre artístico y dejar de hablar de lucha libre si quería triunfar en Hollywood. La estrella de 'Fast and the Furious' saltó a la fama a mediados de la década de los años noventa como actor principal de la Federación Mundial de Lucha Libre (WWF), adoptando el nombre de 'La Roca' y convirtiéndose en uno de los luchadores más conocidos de la franquicia, antes de debutar en el cine con un papel como el Rey Escorpión en 'El regreso de la momia', de 2001. Sin embargo, Johnson reveló que se le pidió que hiciera algunos cambios importantes si quería ser tomado en serio como actor. En declaraciones a 'CBS Sunday Morning' el 9 de octubre, el actor declaró: "Dijeron: 'Vale, genial'. Pero esto es lo que tienes que hacer: Tienes que dejar de hacer tanto ejercicio. Tienes que perder peso. No puedes llamarte 'La Roca'. No puedes hablar de lucha libre. Vamos a alejarnos de todo eso'". La presentadora Tracy Smith le preguntó entonces: "¿Estas son todas las cosas que te dijeron? 'No vuelvas a ser esto'?" y la estrella respondió: "Así es. Así que lo intenté, Tracy, intenté adelgazar. Todo se sentía mal". Tracy preguntó entonces: "¿Y una vez que empezaste a ser tú mismo?" y él explicó: "Eso fue todo. Cuando eso ocurrió, pasó algo curioso: Hollywood me acepto. Y años más tarde, estoy sentado aquí contigo". Johnson consiguió su primer papel protagonista, retomando su personaje del Rey Escorpión para un spin-off del mismo nombre en 2002, por lo que su carrera en Hollywood despegó. Con el tiempo, consiguió un lucrativo papel recurrente en la franquicia 'Fast and The Furious' y encabezó el reparto de películas de acción como 'San Andreas' y 'Skyscraper'.