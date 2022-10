La peculiar dieta Hannibal Lecter que sigue Erling Haaland para destacarse como sensación del fútbol mundial





10/10/2022 - 16:21:37

Infobae.- Erling Haaland hace rendir cada libra invertida en su pase y en su contrato. El Manchester City disfruta la irrupción de un goleador letal, que solo en la Premier League suma 15 conquistas en 9 fechas (más cinco en la Champions League). Detrás de su potencia, una preparación especial, que va más allá de lo que realiza bajo la tutela de Pep Guardiola y su cuerpo técnico. Un estilo de vida estricto y cuidado para no dejar ningún detalle librado al azar. El delantero noruego, de 22 años, supo contar detalles de su dieta en el documental The Big Decision, que fue filmado antes de su mudanza del Borussia Dortmund al Man Blue. El régimen fue bautizado por The Sun como “Hannibal Lecter”, el mítico personaje caníbal que hizo furor en el cine, sobre todo de la mano de Anthony Hopkins. En la filmación, Haaland revela que una de las bases de su alimentación son el corazón y el hígado, dado que son ricos en vitamina B, hierro, fósforo y cobre y magnesio. Y les respondió a los posibles críticos de su afición por estos cortes de carne. “Ustedes no comen esto, pero yo me preocupo por cuidar mi cuerpo. Creo que comer comida de calidad que sea lo más casera posible es lo más importante. Hay gente que dice que la carne es mala para ti, pero ¿cuál? ¿La de las cadenas de comida rápida o la de la vaca comiendo hierba justo allí?”, replicó. Tratándose de un portento físico de 194 centímetros y 88 kilos, necesita de energía permanente para poder explotar. Su dieta alcanza las 6000 calorías diarias e incluye algunos permitidos, como lasaña preparada por su papá Alfie (ex futbolista del City) o la pizza. Erase Steenslid, ex técnico de Haaland en el Dortmund, supo declarar que “siempre es la persona más cercana al buffet y su plato es literalmente una montaña de comida”. Uno de los referentes en los que se inspiró a la hora de cuidarse es ni más ni menos que Cristiano Ronaldo, hoy su clásico adversario en el Manchester United. “Patrice Evra le contó una historia sobre un almuerzo que tuvo con Ronaldo y Cristiano comió pescado, nada más. Erling ahora trata de hacer lo mismo”, relató Alfie Haaland. Su método para mantenerse fuerte y competitivo no se limita a la alimentación. Según cuenta en el documental, solo bebe agua a través de un complicado sistema de filtrado y trata de mirar la luz del sol tan pronto como se despierta. También es aficionados a los baños de hielo y a los lentes que filtran la luz azul para mejorar su sueño. Hace cuatro días se filtró que percibe una bonificación extra por sus goles, lo cual engrosa sustancialmente su cuenta bancaria, según consignó Sportsmail. Se trataría de una suma cercana a 900 mil libras esterlinas (poco más de un millón de dólares) a la semana con todos los bonus. El ex Borussia Dortmund, que llegó a Inglaterra a cambio de 61 millones de euros, pero si continúa incendiando las redes al nivel actual, cualquier inversión habrá sido exigua.