Oficial: El Mundial de Qatar comenzará el 20 de noviembre

11/08/2022 - 17:52:29



Habrá que esperar menos para el inicio del Mundial de Qatar. Luego de la información que circuló esta semana, la propia FIFA confirmó este jueves que la pelota comenzará a rodar el domingo 20 de noviembre en el partido entre el seleccionado local y Ecuador, por la primera fecha del Grupo A. El otro cambio es que el lunes siguiente, Senegal y Países Bajos chocarán a las 19.00, hora local, en lugar de a las 13.00 horas. El resto del calendario continuará tal y como estaba pautado.

El 1 de abril, horas después del sorteo, los organizadores habían publicado el fixture que indicaba que Senegal y Países Bajos jugarían el partido inaugural el 21 de noviembre, ya que el duelo de Qatar iba a ser en el horario central, es decir, en el tercer turno. Sin embargo, todo ha cambiado y ahora ese duelo se correrá algunas horas.

La FIFA votó este jueves de manera unánime por mantener la tradición que se lleva adelante desde Alemania 2006 y que tiene al país anfitrión como el protagonista del primer compromiso. Antes, hasta 2002, este rol lo cumplía el campeón defensor del título, en aquella ocasión Francia.

De esta forma se optó porque Qatar y Ecuador se enfrenten el domingo 20 de noviembre a las 19 horas (hora local), una vez que termine la ceremonia de apertura que comenzaría dos horas antes. Luego, el lunes abrirá con Inglaterra vs. Irán a las 16.00 (hora local), continuará con Senegal vs. Países Bajos (19.00, hora local) y cerrará con Estados Unidos vs. Gales (22.00, hora local).

El comunicado de FIFA:

La Copa Mundial de la FIFA 2022 dará comienzo con una celebración aún mayor para los aficionados cataríes y de todo el mundo. El domingo, 20 de noviembre, los anfitriones se verán las caras con Ecuador a las 19:00 horas, en el que será el único encuentro del día. El Bureau del Consejo de la FIFA ha decidido hoy por unanimidad adelantar un día el partido y la ceremonia inaugural, que tendrán lugar en el Estadio Al Bait. Como consecuencia, el encuentro entre Senegal y Países Bajos se disputará a las 19:00 h del lunes, 21 de noviembre, en vez de a las 13:00 h.

Gracias a esta modificación, se garantiza la continuidad de una antigua tradición de la Copa Mundial de la FIFA, por la que los anfitriones o los vigentes campeones disputan el primer partido de la competición, que se celebra junto con la ceremonia inaugural. La decisión se ha tomado después de valorar los aspectos operativos y la repercusión que tendría en el torneo, así como tras consultarlo con los principales grupos de interés y el país anfitrión, que han estado de acuerdo.

El periodo de cesión de jugadores seguirá dando comienzo el 14 de noviembre, tal como se había decidido y se estipula en el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores. Los titulares de entradas recibirán un correo electrónico en el que se les informará sobre aquellos partidos que han sufrido cambios. Las localidades seguirán siendo válidas para las nuevas fechas y horarios. Además, la FIFA tratará de resolver cualquier problema que surja de este cambio caso por caso.