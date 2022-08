Los Tiempos responde a la presión económica y política: No nos van a doblegar





11/08/2022 - 16:51:45

Los Tiempos.- El Directorio de Editorial Canelas, empresa que edita el diario Los Tiempos, junto al director del periódico, Marco Zelaya y personal del matutino cochabambino denunciaron este jueves la presión política y asfixia económica que sufre el medio y aseveraron que estas acciones no doblegarán el periodismo independiente y responsable que caracteriza al periódico. Zelaya recordó que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se pronunció ayer denunciando la presión que ejerce el Gobierno contra el medio cochabambino. “Es una campaña sistemática que se ha dado contra el periódico y hemos decidido salir en función de que esta campaña no solo se ha desarrollado con la intención de cortar la pauta publicitaria, sino que en el último tiempo se han desarrollado acciones indirectas contra nuestro periódico que tienen que ver con controles impositivos y fiscalizaciones que se han instruido y que usualmente no son muy seguidas”, dijo. Complementó que a estas acciones se sumó la justicia con resoluciones infundadas. Además, se denunció que un empresario ligado al MAS intentó hacerse de la empresa buscando un precio irrisorio a través de presiones de todo tipo. “El punto central es que estos ataques vienen del señor Eduardo Valdivia y la presión contra Los Tiempos, toda esta campaña viene justamente de ese lado”, indicó. Explicó que cuando se utiliza medios indirectos se trata de una campaña que vulnera el derecho constitucional a la libertad de expresión que está en el ordenamiento jurídico. “Esta campaña tiene la finalidad de asfixiar a Los Tiempos porque hace un periodismo independiente”, afirmó. Zelaya afirmó contundentemente que “no vamos a doblegarnos, sabemos bien lo que es hacer periodismo independiente. Sabemos que un medio tiene una función clave en la sociedad y cualquier golpe a un medio independiente es lesionar la democracia”. Dijo que las acciones de presión son un ataque directo a la libertad de expresión y Los Tiempos no va a permitir que a través de estas operaciones se lesione el derecho constitucional a recibir información que sea independiente. “Porque una sociedad que no está bien informada no es libre”. El gerente de Editorial Canelas, Mauricio Fuentelsaz, afirmó que hace varios años el periódico es objeto de abuso del Gobierno y que curiosamente cuando ingresa como accionista minoritario se empiezan a mover influencias para hacerse de la empresa. De una manera no muy transparente. Señaló, por ejemplo, que Impuestos Internos empezó a hacer auditorías y fiscalizaciones más agresivas y más seguidas y que también la Autoridad de Empresas está realizando fiscalizaciones grandes que antes no hacía. “A tal extremo que salimos de una fiscalización y al mismo tiempo nos notifican otra más”, dijo. “Quieren ahogarnos financieramente y que no contemos con recursos para seguir con nuestras actividades”, indicó. Dijo que Los Tiempos, como todas las empresas del país por la pandemia y la crisis, tiene deudas con sus trabajadores y que por ello pusieron a la venta sus bienes improductivos para saldar estos compromisos, pero que la justicia emitió resoluciones que impiden que estos inmuebles sean vendidos. “Nosotros pusimos nuestros bienes en venta para cumplir. Pero la justicia se ha prestado a ser parte de esta asfixia inventándose resoluciones absurdas y temerarias que ni un estudiante de derecho admitiría. Nos obstaculizan realizar la venta de un bien improductivo, violando normas”, dijo. Sin embargo, el Gerente de Editorial Canelas afirmó que Los Tiempos tiene casi 80 años de historia y que seguirá luchando hasta el final para defender este patrimonio que es de los cochabambinos y los bolivianos.