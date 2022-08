Quintana dice que los medios se han convertido en cloacas que destilan mentiras, infamia y odio





11/08/2022 - 16:45:48

El exministro de Presidencia Juan Ramón Quintana calificó este jueves a los medios de comunicación como cloacas que destilan mentiras, infamia y odio y dijo que han mutado al gansterismo mediático, publica Página Siete. Quintana reapareció en la presentación del libro “A sangre y fuego; el escarmiento contra las rebeliones indígenas de Túpac Katari a Evo Morales”, encuentro en el que aseguró que en Bolivia el “cartel de la mentira” mutó a un “gangsterismo mediático”. “Hay una mutación de lo que se caracterizó del cartel la mentira, hoy están mutando al gansterismo mediático, los medios se han convertido en unas verdaderas cloacas mediáticas que todos los días destilan mentiras, infamia, odio, no tienen nada que ver los medios de comunicación”, manifestó el exministro. Quintana estuvo acompañado del jefe del MAS, Evo Morales, y del exvicepresidente Álvaro García Linera, quienes coincidieron en la Cinemateca Boliviana, donde se presentó el libro cuyos autores son el exministro y su esposa Loreta Tellería. La exautoridad resaltó el rol del movimiento indígena en la historia, aunque en el auditorio se evidenció que no estaba presente un público de comunidades campesinas o indígenas. Esta no es la primera vez en el cual Quintana ataca a los medios de comunicación. En 2016 descalificó el trabajo periodístico de la Agencia de Noticias Fides (ANF), de Página Siete, El Deber y Erbol, a los que acusó de formar “el cartel de la mentira”, reportó Brújula Digital.