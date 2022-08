El aterrizaje más bajo jamás visto en el paraíso griego donde los turistas arriesgan su vida para verlo día a día





11/08/2022 - 12:34:20

Infobae.- El increíble y arriesgado aterrizaje de un avión de línea en una isla griega causó un fuerte susto a los turistas que se habían reunido en la playa para ver la maniobra y se volvió viral en las redes sociales. Las imágenes muestran el Airbus A321 neo de la compañía Wizz Air acercándose a la pista de la isla de Skiathos, un popular destino turístico en el Mar Egeo, el pasado jueves. El descenso al principio parecía normal. Sin embargo, el avión se acercó tanto que apenas pasó por encima de las personas y de la valla perimetral del aeropuerto de Skiathos Alexandros Papadiamantis, mientras los los turistas contenían la respiración esperando que el Airbus pasara sobre sus cabezas a solo unos metros de distancia. En el video se escucha claramente el ruido de los motores a reacción entre los gritos de asombro de los aficionados a la aviación. El polvo de la carretera se levanta cuando el avión pasa sobre ella y se puede ver a varias personas agachándose. “¿Cuántos de los espectadores crees que necesitaron pantalones nuevos?” preguntó una persona debajo del video, que fue publicado por GreatFlyer. La cuenta de YouTube preguntó a los seguidores si el aterrizaje fue el “más bajo jamás visto” en el aeropuerto, comparándolo con otro de la aerolínea Alitalia en 2013. Una persona respondió a las sugerencias de que el piloto había realizó la maniobra a propósito para darle un susto a la multitud de personas que se habían reunido en la playa. “Antes de saltar a la conclusión, digamos que no sabemos por qué el avión terminó tan terriblemente bajo en una aproximación bastante rutinaria, pero dudo que haya sido para ‘presumir’ ‘intencionalmente’”, dijo. Otro usuario explicó por qué los pilotos vuelan tan bajo. “Las altas temperaturas y una pista muy corta significaban que los pilotos tenían que aterrizar bajo para maximizar la pista disponible para detenerse”, dijo. Asún así, otros internautas también acusaron a los turistas de estar allí para capturar el momento pese a que había una advertencia de no acercarse a la pista. “No puedes lesionarte si no estás parado allí. Me alegra ver que el avión finalmente aterrizó sin ningún daño”, concluyó un usuario. Las características geográficas de la isla de Skiathos obligan al aeropuerto a tener una pista muy corta. Esto hace que los pilotos tengan que volar más bajo que cuando se enfrentan a una pista larga. Skiathos es una isla que presume de bosques de pinos, playas de arena dorada y una vibrante vida nocturna. La ciudad de Skiathos es el alma de la isla, con las casas blancas de dos pisos con techos de tejas y los pequeños jardines en flor que le dan una sensación majestuosa a la isla. La playa es un lugar muy popular para los aficionados de la aviación y la misma isla promociona la posibilidad de ver a los aviones aterrizando como una de sus atracciones destacadas.