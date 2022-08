Gobierno: Bolivia superará los $us 13.000 millones en exportaciones este 2022





11/08/2022 - 11:45:36

ABI.- Bolivia pronostica superar los $us 13.000 millones en exportaciones este 2022 por los buenos indicadores que muestra el comercio exterior que a junio reportó $us 7.012 millones. El viceministro de Comercio Exterior e Integración, Benjamín Blanco, afirmó que Bolivia va por buen camino y que este 2022 será “el año de las exportaciones”. “En global vamos a tener un saldo positivo, y bueno yo estimo que este año, este 2022, va a ser el año de las exportaciones en Bolivia, vamos a sobrepasar los 13.000 millones de dólares”, indicó Blanco a radio Illimani, de la Red Patria Nueva. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), las exportaciones a junio de 2022 muestran un incremento de 38%, alcanzando a 7.012 millones de dólares, cifra mayor en 1.925 millones de dólares a la registrada en el mismo periodo de 2021. Blanco atribuye el indicador a un conjunto de medidas aplicadas por el Gobierno nacional que van desde el apoyo a los productores con créditos, las liberaciones arancelarias para que puedan ingresar maquinarias y bienes de capital y la estabilidad macroeconómica. Todo ello “da el ambiente adecuado para tener mayor inversión y ser un país más productivo que es lo que se está logrando”, afirmó. En tanto, las importaciones a junio presentan un incremento de 39% alcanzando a 5.792 millones de dólares, cifra mayor en 1.630 millones a la registrada en igual periodo de 2021. En este campo, Blanco precisó que “las importaciones están concentradas en suministros de industria para poder expandir y producir, y en bienes de capital.” Dijo que en el caso de las cebollas se bajó en 82% las importaciones y en 96% en lo que se refiere a tomate. “De enero a junio hemos llegado a importaciones cero de tomate, todo el tomate lo estamos produciendo nosotros y veníamos de importar alrededor tres millones de dólares el año 2020”, refirió el viceministro.