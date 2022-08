La hermana de Kim Jong-un amenaza con exterminar a las autoridades de Corea del Sur si intentan propagar el covid-19 en Corea del Norte





11/08/2022 - 10:25:13

RT.- Kim Yo-jong, hermana del líder norcoreano, Kim Jong-un, y subdirectora de departamento en el Comité Central del Partido de los Trabajadores, culpó a Seúl por la propagación del covid-19 en el territorio de Corea del Norte y prometió que Pionyang responderá "exterminando no solo el virus, sino también a las autoridades de Corea del Sur" en caso de que la situación se vuelva a repetir. La dirigente sostuvo que mientras "muchos países del mundo están tomando medidas antiepidémicas efectivas" para evitar los contagios a través de "objetos infectados con el virus malicioso", Corea del Sur se dedica a esparcir folletos sobre el territorio de su país vecino, recoge el medio estatal norcoreano KCNA. "Es un hecho innegable que una sola persona o un solo objeto infectado con el altamente contagioso virus puede contagiar a muchas otras personas en un momento y provocar una grave crisis sanitaria. Desde este punto de vista científico, llegamos a la conclusión de que ya no podemos pasar por alto la afluencia ininterrumpida de basura de Corea del Sur", afirmó Kim Yo-jong en una reunión nacional de revisión del trabajo antiepidémico de emergencia. Asimismo aseguró que hay que "contrarrestar con dureza" el hecho de que "los títeres de Corea del Sur siguen arrojando folletos y objetos sucios" sobre el territorio norcoreano. "Ya hemos considerado varios planes de contraataque, pero nuestra contramedida debe ser una represalia mortal", aseguró la hermana del líder del país. "Si el enemigo persiste en actos tan peligrosos como fomentar la incursión del virus en nuestra República, responderemos no solo exterminando el virus, sino también a las autoridades de Corea del Sur", prometió Kim Yo-jong en su discurso. Previamente, Kim Jong-un proclamó "solemnemente" la victoria en la lucha de su país contra la pandemia de covid-19.



"Afirmaciones sin fundamento" Por su parte, el Ministerio surcoreano de Unificación rechazó las acusaciones y aseguró que se trata de "afirmaciones disuasorias y sin fundamento". "Expresamos nuestro fuerte pesar de que Corea del Norte haga comentarios groseros e intimidatorios contra la parte de la República de Corea, mientras repite afirmaciones disuasorias y sin fundamento relacionadas con la ruta de entrada del coronavirus a Corea del Norte", comentó un funcionario del Ministerio, citado por la agencia surcoreana Yonhap.