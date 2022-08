Jhonny acepta someterse a revocatorio y rechaza vínculos con el caso de la camioneta





10/08/2022 - 19:29:35

Página Siete.- El alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, aseguró este miércoles que no dio ninguna orden referida al uso de la camioneta blanca que la Alcaldía reportó como robada el pasado lunes. En ese contexto, aceptó someterse a un proceso revocatorio tal como han demandado sectores que cuestionan su postura sobre las protestas contra la postergación del censo. Según Fernández hay dos voces de revocatorio en el departamento cruceño, una contra el Gobernador y la otra contra su mandato. “Este alcalde respeta la Constitución y voy a respetar el veredicto del pueblo, si el pueblo me eligió y consulta de un revocatorio, el pueblo dirá. No tengo por qué ir por otro camino que no sea el respeto al orden constitucional”, aseguró. Afirmó que el trámite sobre un proceso revocatorio es largo, pero consideró que la población está en el derecho de solicitarla. La polémica camioneta La camioneta blanca fue parte de una caravana de vehículos que fue identificada en el ataque a la casa del alcalde Fernández, la mañana del lunes. “Yo no di órdenes, ni esas cosas”, respondió durante una entrevista con radio Fides al ser consultado sobre la supuesta orden para resguardar la camioneta en la puerta de un retén. El alcalde confirmó que ese vehículo llegó a su casa para “atacar”. “Vinieron a mi casa, rompieron vidrios, atentaron contra mi familia, (los medios) no sacaron las muestras de los vidrios rotos, todas son acusaciones de un lado”, señaló. La autoridad pidió investigar a todos los vehículos que fueron identificados. “Esa camioneta, con otros dos vehículos están reportados como robados, hay que ver si es la misma camioneta, quién manejaba. Yo he hecho las denuncias, están ahí, no me estoy callando, pero detrás de esa camioneta hay que investigarlos a todos”, acotó.