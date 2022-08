Zvonko Matkovic sobre el paro por el Censo: Para el Gobierno, todo lo que venga de Santa Cruz hay que aplacarlo





El Deber.- Tras concluir el paro departamental de 48 horas, la institucionalidad cruceña pretende reunirse este jueves en una nueva cumbre para analizar las futuras medidas de presión en la lucha por el Censo. Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD), Zvonko Matkovic Ribera, espera que el Gobierno muestre voluntad de dialogar para no asumir medidas más radicales. Además, confirmó que asistirá la reunión de socialización del proceso censal convocada por el ministro de Planificación y Desarrollo, Sergio Cusicanqui, el próximo lunes 15 de agosto. “Como se anunció ayer (martes) en el acto de cierre del paro, se va a asistir a la reunión convocada por el Gobierno el 15 de agosto y se irá con todo el equipo técnico de la Comisión, exigiendo que esa reunión sea abierta, que la prensa pueda participar. Que sea una reunión de cara al pueblo, que se conozca cómo es que se está manejando este tema, a nosotros nos interesa que esto sea lo más transparente posible”, señaló. Sobre los grupos de choque liderados que generaron violencia en los puntos de bloqueos, Matkovic lamentó que “para el Gobierno, todo lo que venga de Santa cruz hay que aplacarlo, todo lo que venga de Santa Cruz hay que combatirlo”. “Teníamos dos ministros como operadores políticos, como dirigentes sindicales, mientras tanto en La Paz se estaban dinamitando, pero eso no importa, lo importante (para el Gobierno) era que Santa Cruz no haga un paro y esas son las cosas absurdas e ilógicas de este Gobierno y la línea política que han adoptado”, añadió. Para la autoridad, el diálogo es lo que siempre ha querido Santa Cruz y lo que está buscando desde hace más de seis meses a través de la Comisión impulsora del censo. Sin embargo, acusó al Gobierno de no tener la voluntad de brindar explicaciones sobre la postergación de la encuesta nacional para el 2024. “Al Gobierno ni siquiera le ha dado la gana de venir a mostrarle a toda la institucionalidad cruceña, a un equipo técnico de la institucionalidad, por qué necesitan dos años para hacer este censo, nosotros entendemos de que ya incumplieron la ley, no hicieron lo que tenían que hacer, ya no se puede hacer el censo en noviembre, evidentemente eso es por culpa de ellos, pero creemos que en seis meses fuera suficiente plazo para volver a hacerlo y es ahí es donde estamos atorado”, afirmó. Asimismo, arremetió contra el alcalde Jhonny Fernández, a quien considera un “un caballo de Troya del MAS que ha tratado de desestabilizar y generar quiebre” y que no representa los valores del departamento cruceño. “No somos lo que decimos, sino somos lo que hacemos, el alcalde Jhonny Fernández está más comprometido con el MAS que cualquier otro, está convocando a diferentes sectores del departamento precisamente para quebrar”, finalizó.