Los horrorosos detalles de la autopsia a Whitney Houston: Sin dientes, peluca cosida y la nariz podrida





10/08/2022 - 16:34:29

Whitney Houston se ahogó en una bañera luego de consumir drogas en el año 2012 y 10 años después se revelaron los datos que arrojó la autopsia de la cantante. La estrella de El Guardaespaldas falleció a los 48 años, dejando devastados a todos sus fanáticos, familiares y a la comunidad de Hollywood. Houston luchó durante muchos años con el abuso de sustancias, algo que causó estragos en su apariencia. Al momento de su muerte tenía el cuerpo lleno de cicatrices y lesiones. Los resultados de la autopsia demostraron que estos no fueron los únicos problemas que tenía. Los profesionales forenses contaron que tenía la nariz podrida y con un agujero interno, que se le adjudicó a su adicción a la cocaína, también revelaron que tenía una de las arterias bloqueada en un 60%. La cantante de “I Will Always Love You” fue hallada muerta en el Hilton de Beverly Hills, boca abajo en la bañera de la habitación. Cuando hicieron los estudios descubrieron que tenía una mezcla de nueve drogas en su sistema. Fue encontrada por su asistente a las 3 de la tarde, con el detalle que el agua de la bañera estaba hirviendo. A causa de la temperatura del agua, partes de la piel de su espalda tenían severas quemaduras. Mientras examinaban el cuerpo en la escena descubrieron que tenía una marca de aguja en la parte interna del codo izquierdo. Otros detalles extraños que salieron a la luz es que tenía una peluca cosida a su cabello natural, que era negro y ondulado, por otro lado, descubrieron que sus dientes estaban en un estado deplorable, durante un atracón de drogas, según lo describió su cuñada, perdió 11 dientes y tuvo que utilizar prótesis dentales. Whitney se encontraba en la ciudad de Los Ángeles para ser parte de los premios Grammy y la noche anterior, testigos afirman que la vieron comportándose de manera extraña pero lo que más llamó la atención fue su vestimenta. De ser una mujer atenta a cada detalle de su vestuario, en los últimos años se la vio muy con ropa que no iba, en absoluto, con su estilo. La causa de muerte oficial fue declarada como ahogamiento accidental, más una enfermedad cardíaca y el consumo compulsivo de cocaína.