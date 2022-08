Chef salvadoreño se hace famoso por ser el clon de Christian Nodal





En los últimos meses, Christian Nodal ha estado envuelto en varias polémicas, una de ellas debido a su ruptura con Belinda en febrero pasado; después por las diferentes versiones que surgieron sobre el motivo de separación. Más tarde se convirtió en tendencia al borrar los tatuajes que se había hecho en honor a su ex pareja y protagonizó una riña con J Balvin a través de redes sociales. En junio pasado trascendió que tenía un nuevo romance, ahora con la rapera argentina Cazzu, y hace unos días se dijo que incluso, ella está embarazada. Hoy, el cantautor mexicano que cautiva al público con sus temas y autenticidad, de nueva cuenta se hace viral y ahora es por un chef originario de El Salvador que se parece mucho a él. Se hace llamar Chef Urias y sobresale a través de la plataforma de TikTok donde utiliza un filtro en el que imita la apariencia del intérprete de Botella tras botella, incluidos sus tatuajes y color de pelo. “Christian Nodal Cocinando Entraña Trenzada”, se lee en la descripción de un video en el que aparece preparando un platillo al ritmo de la canción Girasol y finaliza con una frase de los temas más exitosos de Nodal, Adiós amor.

Pero eso no es todo, debido a este gran parecido con el originario de Caborca, Sonora, el Chef Urias ya también da entrevistas y previo a éstas se somete a un proceso de caracterización imitando los tatuajes de Nodal.



¿Quién es el chef Urias? Desde 2021 el chef Urias es director de Garnish, Escuela de Gastronomía Internacional en El Salvador y se unió a TikTok con el objetivo de compartir sus recetas, en su mayoría son asados o repostería. A través de los videos que publica, se observan platillos como costillas de cerdo en salsa BBQ de durazno, lomo de cerdo a la pizza, Tomahawk a las finas hierbas; además, berlinas y donas con baño de chocolate maní y coco, aguachile Nikkei de Tomahawk, y Bao de barbacoa de conejo. Aunque se enfoca en mostrar el procedimiento que sigue para elaborar cada platillo, no desaprovecha la oportunidad para mostrarse como Christian Nodal, definiéndose a sí mismo como el “Nodal Salvadoreño”.