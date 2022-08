Detectan el virus de la poliomielitis en aguas residuales de Londres: Iniciarán vacunación





10/08/2022 - 14:39:01

La poliomielitis es una enfermedad muy contagiosa causada por un virus que invade el sistema nervioso y puede causar parálisis en cuestión de horas. Las niñas y los niños menores de 5 años son los que más pueden ser afectados si no cuentan con las vacunas. Como se detectó el virus de la poliomielitis en aguas residuales, las autoridades sanitarias del Reino Unido han decidido que van a vacunar a todos los niños de entre 12 meses y 9 años que residen en Londres. El virus de la poliomielitis fue hallado en las aguas residuales desde el pasado febrero en varios barrios de la capital británica. La enfermedad había sido erradicada oficialmente en el Reino Unido en 2003, pero las autoridades observaron el creciente número de muestras encontradas en las aguas residuales de la ciudad y temen que el virus esté circulando. Expertos de la Agencia de Seguridad Sanitaria del Reino Unido (UKHSA, por sus siglas en inglés), en colaboración con los de la Agencia Reguladora de Medicamentos y Productos Sanitarios (MHRA) fueron quienes encontraron el poliovirus en muestras de aguas residuales en las áreas de Barnet, Brent, Camden, Enfield, Hackney, Haringey, Islington y Waltham Forest. Por los niveles del virus encontrados en las aguas residuales y su “diversidad genética” sugieren “alguna transmisión del virus en esos distritos”, según advirtieron. Tras la decisión de dar la inmunización a los menores, los médicos de cabecera se pondrán en contacto con padres y personas a cargo de menores en los próximos 30 días para ofrecerles la vacuna. El objetivo del programa es reducir el riesgo de que un menor pueda contagiarse y también aumentar el nivel de inmunidad. De esa manera, se busca reducir el riesgo de que el virus pueda propagarse. El Reino Unido pasó de utilizar la vacuna oral con virus atenuado a una vacuna de poliovirus inactivado en 2004. Aunque la vacuna de poliovirus inactivado es muy eficaz para prevenir la enfermedad de la poliomielitis, no produce una inmunidad intestinal tan buena como la anterior, lo que significa que es posible que las personas totalmente vacunadas tengan una infección asintomática. La experta en epidemiología de la UKHSA, Vanessa Saliba, afirmó que todos los niños de uno a nueve años necesita “ahora” una vacuna, ya sea “como refuerzo” o para estar al día con sus vacunaciones. Agregó que el riesgo de contagio para la mayoría de la población que está vacunada es “bajo” pero puntualizó que es “vital” que los padres se aseguren que sus niños están totalmente vacunados. El último caso de poliomielitis en el Reino Unido se produjo en 1984 y el país fue considerado “libre de poliomielitis” a partir de 2003. Las autoridades sanitarias afirmaron que era normal que se detecten de uno a tres virus de la polio “similares a los de la vacuna” cada año en las muestras de aguas residuales del Reino Unido, pero siempre habían sido hallazgos puntuales que no se volvieron a detectar. Estas detecciones anteriores se produjeron cuando una persona vacunada en el extranjero con la vacuna oral viva contra la poliomielitis (OPV) regresó o viajó al Reino Unido y “derramó” brevemente restos del poliovirus similar a la vacuna en sus heces. En cambio, este año se registra otra situación. La detección de un poliovirus de tipo 2 “derivado de la vacuna” (VDPV2) sugiere que los residentes del norte y el este de Londres portadores del virus están ahora eliminando la cepa de poliovirus de tipo 2 en sus heces. La agencia UKHSA dijo que a mediados de agosto se empezarán a tomar muestras de aguas residuales en otros 15 lugares de Londres, y que se establecerán entre 10 y 15 lugares a nivel nacional para determinar si el poliovirus se está propagando fuera de Londres. El programa de vacunación se iniciará en los distritos en los que se ha detectado la poliomielitis, seguido de un “rápido despliegue en todos los distritos”. Jane Clegg, jefe de enfermería del NHS de Londres, dijo: “La mayoría de los londinenses están totalmente protegidos contra la poliomielitis y no necesitarán tomar ninguna otra medida, pero el NHS empezará a ponerse en contacto con los padres de los niños menores de cinco años de Londres que no estén al día con sus vacunas contra la poliomielitis para invitarles a protegerse”. Por el momento, el virus sólo se ha detectado en muestras de aguas residuales y no se han notificado casos de parálisis asociados, pero las investigaciones tendrán como objetivo establecer si se está produciendo alguna transmisión en la comunidad. En los Estados Unidos, las autoridades sanitarias también han reconocido que haya cientos, incluso miles, de casos de poliomielitis sin diagnosticar. Patricia Schnabel Ruppert, comisionada de salud del condado neoyorquino de Rockland, pidió aumentar la vacunación. En julio, se detectó que un hombre, que no estaba vacunado, quedó paralizado por el virus en Rockland. Como la infección de polio rara vez provoca parálisis, el caso del condado de Rockland sugiere que otras personas en la comunidad pueden haber sido afectadas por el virus. En la Argentina, a partir del 1° de octubre y hasta el 13 de noviembre el Ministerio de Salud de la Nación llevará adelante la campaña nacional de vacunación contra sarampión, rubéola, paperas y poliomielitis en niñas y niños de uno a cuatro años para mantener la eliminación lograda en el país de sarampión, rubéola, síndrome de rubéola congénita, poliomielitis y controlar la parotiditis.